Los Andes y Brown de Adrogué se llevaron un triunfo por bando

Los Andes y Brown de Adrogué animaron un amistoso de pretemporada en el estadio Eduardo Gallardón , con miras a su participación en los torneo de la Primera Nacional y Primera B . Se jugaron dos partidos de 60 minutos. El saldo fue un triunfo por bando. Para el Milrayitas fue el tercer ensayo del año.

Los planteles de Leonardo Lemos y Pablo Nieva están a la búsqueda de los equipos que debutarán frente a Almirante Brown y Flandria. Por el lado de Los Andes , el panorama asoma menos complicado ya que, a pesar de los 10 refuerzos, mantuvo una buena base de la temporada pasada. Mientras que el DT de Brown de Adrogué , con 15 caras nuevas , está ensamblando el 11.

Promesas. Quiénes son los nuevos talentos de Los Andes que buscan un lugar en el plantel

La puesta a punto del Milrayitas. Ignacio Ruano: "Queremos que Los Andes siga potenciando su identidad"

En el ensayo matutino, para el primer equipo de Los Andes fue derrota por 2-1. Mauricio Asenjo convirtió el gol local, mientras que Matías Sproat y Bruno Báez -en racha con cuatro tantos consecutivos- marcaron para el Tricolor.

Las buenas noticias para Leonardo Lemos fueron los regresos de Sebastián López en el arco y Matías González en la delantera, recuperados de algunas molestias físicas y ausentes en el pasado encuentro contra Liniers.

Mañana amistosa entre Los Andes y Brown de Adrogué.

En el segundo bloque, la victoria fue para el dueño de casa, que se impuso por 2-0, con goles de Facundo Villarreal y Mario Galeano, el último refuerzo.

Así formó Los Andes ante el Tricolor

Primer equipo: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco (Brian Leizza) y Peter Grance; Gabriel Cañete (Franco Rodríguez), Francisco Funes, Tomás Díaz y Matías González (Facundo Villarreal); Mauricio Asenjo (Facundo Echeverría) y Camilo Viganoni.

Matias Sproat Matías Sproat y Matías González en acción durante el ensayo en Lomas de Zamora.

Segundo equipo: Javier Bustillos; Aaron Sandoval, Gonzalo Cozzoni, Lautaro Linares y Nazareno Fernández Colombo; Facundo Villarreal (Cristian Gallo), Juan Manuel Vázquez, Leandro Alegre, Uriel Soto Maior (jugador de la Reserva); Mario Galeano y Facundo Echeverría (Benjamín Garay).

Los otros amistosos de Los Andes y Brown de Adrogué

Para el Milrayitas fue el tercer ensayo previo al debut. En Mar del Plata, enfrentó a Atlanta: 2-0 (Mauricio Asenjo y Franco Rodríguez) y 0-1. En Lomas de Zamora recibió a Liniers: 2-2 (Facundo Villarreal y Matías Gómez) y 1-2 (Juan Manuel Vázquez).

Por su parte, el Tricolor jugó en Adrogué ante Sacachispas: 5-3 (Octavio Padovani, Bruno Báez, Alexis Castaño, Nahuel Cerulo y Brahian Guayquinao). Visitó a la Reserva de Lanús: 1-1 (Nicolás Meaurio) y 1-0 (Bruno Báez). Y recibió a Deportivo Español: 2-0 (Nicolás Meaurio y Bruno Báez).

Probablemente ambos equipos disputen un amistoso más de pretemporada, ya que los torneos se retrasaron y comenzarán el fin de semana del 14 de febrero. Los Andes podría enfrentar a Ferro Carril Midland.