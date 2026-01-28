Los Andes y Brown de Adrogué se llevaron un triunfo por bando

Los Andes y Brown de Adrogué animaron un amistoso de pretemporada en el estadio Eduardo Gallardón, con miras a su participación en los torneo de la Primera Nacional y Primera B. Se jugaron dos partidos de 60 minutos. El saldo fue un triunfo por bando. Para el Milrayitas fue el tercer ensayo del año.
Los planteles de Leonardo Lemos y Pablo Nieva están a la búsqueda de los equipos que debutarán frente a Almirante Brown y Flandria. Por el lado de Los Andes, el panorama asoma menos complicado ya que, a pesar de los 10 refuerzos, mantuvo una buena base de la temporada pasada. Mientras que el DT de Brown de Adrogué, con 15 caras nuevas, está ensamblando el 11.
En el ensayo matutino, para el primer equipo de Los Andes fue derrota por 2-1. Mauricio Asenjo convirtió el gol local, mientras que Matías Sproat y Bruno Báez -en racha con cuatro tantos consecutivos- marcaron para el Tricolor.
En el segundo bloque, la victoria fue para el dueño de casa, que se impuso por 2-0, con goles de Facundo Villarreal y Mario Galeano, el último refuerzo.
Así formó Los Andes ante el Tricolor
Primer equipo: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco (Brian Leizza) y Peter Grance; Gabriel Cañete (Franco Rodríguez), Francisco Funes, Tomás Díaz y Matías González (Facundo Villarreal); Mauricio Asenjo (Facundo Echeverría) y Camilo Viganoni.
Segundo equipo: Javier Bustillos; Aaron Sandoval, Gonzalo Cozzoni, Lautaro Linares y Nazareno Fernández Colombo; Facundo Villarreal (Cristian Gallo), Juan Manuel Vázquez, Leandro Alegre, Uriel Soto Maior (jugador de la Reserva); Mario Galeano y Facundo Echeverría (Benjamín Garay).
Los otros amistosos de Los Andes y Brown de Adrogué
Por su parte, el Tricolor jugó en Adrogué ante Sacachispas: 5-3 (Octavio Padovani, Bruno Báez, Alexis Castaño, Nahuel Cerulo y Brahian Guayquinao). Visitó a la Reserva de Lanús: 1-1 (Nicolás Meaurio) y 1-0 (Bruno Báez). Y recibió a Deportivo Español: 2-0 (Nicolás Meaurio y Bruno Báez).
Probablemente ambos equipos disputen un amistoso más de pretemporada, ya que los torneos se retrasaron y comenzarán el fin de semana del 14 de febrero. Los Andes podría enfrentar a Ferro Carril Midland.