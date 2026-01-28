En Temperley, la ilusión crece: cerró la pretemporada sin conocer la derrota

Temperley cerró su serie de partidos amistosos con miras a la nueva temporada con un triunfo y un empate ante Defensores de Belgrano en el estadio Alfredo Beranger , a una semana del primer partido oficial del año ante Barracas Central por la Copa Argentina.

De esta manera, el equipo de Nicolás Domingo le puso punto final a su preparación con un saldo más que positivo, ya que no sufrió derrotas durante la pretemporada y llega de buena manera al comienzo de la temporada de la Primera Nacional , pactado para el fin de semana del 14 de febrero.

Otro triunfo en casa. Un show de goles que empieza a ilusionar a Temperley

El Gasolero mantuvo una base importante de la temporada pasada y a partir de ahí, el flamante DT fue imprimiéndole su idea, con un nuevo esquema y algunos retoques. Eso se tradujo en resultados durante la preparación, tanto en el equipo titular como el suplente, y ahora llega la hora de la verdad.

En el encuentro inicial de la jornada, con los supuestos titulares, el Gasolero igualó 1-1 con su par de Defensores de Belgrano y el gol del local lo anotó Marcos Echeverría , el delantero que llegó a préstamo desde Banfield , en lo que fue su primer gol con esta camiseta.

marcos-echeverría-temperley Así gritó Echeverría su primer gol en Temperley. Club Temperley.

El equipo elegido por Domingo fue similar al que jugó el sábado ante Almirante Brown, pero con tres retoques, dos en defensa y otro en ataque: Lorenzo Monti ingresó por Valentino Werro, Juan Nardelli lo hizo por Valentín Aguiñagalde y Echeverría por Facundo Krüger.

En consecuencia, con un esquema 4-2-3-1, la formación fue la siguiente: Ezequiel Mastrolía; Monti, Santiago Flores, Nardelli, Lucas Angelini; Adrián Arregui, Lucas Richarte; Fernando Brandán, Luciano Nieto, Gabriel Esparza; Echeverría.

Victoria para los suplentes de Nicolás Domingo

En el segundo turno, el equipo alternativo del Celeste impuso condiciones y sumó una nueva victoria en esta pretemporada, al vencer por 1-0 al Dragón. El gol llegó en el segundo tiempo y fue obra de Nicolás Molina, quien sumó sus primeros minutos tras firmar contrato el viernes con el club y ya convirtió su primer tanto con esta camiseta.

Embed Gran jugada entre Werro y Nicolás Molina para poner el 1 a 0 de Temperley sobre Defensores de Belgrano. En el segundo encuentro amistoso en el Beranger#JuegaElCele https://t.co/tDKq8LZzR8 pic.twitter.com/maKUMij1ua — Club A. Temperley (@TemperleyOK) January 28, 2026

Para este encuentro, Domingo eligió a los siguientes futbolistas: Lisandro Morrone, Werro, Oswaldo Pacheco, Aguiñagalde, Pedro Souto; Agustín Toledo, Gerónimo Tomasetti; Julián Carrasco, Gabriel Hauche, Jonathan Díaz; y Krüger.

Así fueron los resultados de Temperley en la pretemporada

El Celeste realizó cuatro jornadas amistosas durante la pretemporada, con dos partidos cada uno, y el saldo fue positivo: cinco victorias, tres empates y ninguna derrota.

Ante Sacachispas, equipo de la Primera C, acumuló un empate y una victoria, después le ganó dos encuentros a San Martín de Burzaco, de la Primera B, y ante los rivales de la Primera Nacional también le fue bien: con Almirante Brown sumó una victoria y un empate, lo mismo que pasó hoy ante Defensores de Belgrano.