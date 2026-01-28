En Temperley, la ilusión crece: cerró la pretemporada sin conocer la derrota

De esta manera, el equipo de Nicolás Domingo le puso punto final a su preparación con un saldo más que positivo, ya que no sufrió derrotas durante la pretemporada y llega de buena manera al comienzo de la temporada de la Primera Nacional, pactado para el fin de semana del 14 de febrero.
El Gasolero mantuvo una base importante de la temporada pasada y a partir de ahí, el flamante DT fue imprimiéndole su idea, con un nuevo esquema y algunos retoques. Eso se tradujo en resultados durante la preparación, tanto en el equipo titular como el suplente, y ahora llega la hora de la verdad.
Primer gol de Echeverría y otro empate de Temperley
En el encuentro inicial de la jornada, con los supuestos titulares, el Gasolero igualó 1-1 con su par de Defensores de Belgrano y el gol del local lo anotó Marcos Echeverría, el delantero que llegó a préstamo desde Banfield, en lo que fue su primer gol con esta camiseta.
El equipo elegido por Domingo fue similar al que jugó el sábado ante Almirante Brown, pero con tres retoques, dos en defensa y otro en ataque: Lorenzo Monti ingresó por Valentino Werro, Juan Nardelli lo hizo por Valentín Aguiñagalde y Echeverría por Facundo Krüger.
En consecuencia, con un esquema 4-2-3-1, la formación fue la siguiente: Ezequiel Mastrolía; Monti, Santiago Flores, Nardelli, Lucas Angelini; Adrián Arregui, Lucas Richarte; Fernando Brandán, Luciano Nieto, Gabriel Esparza; Echeverría.
Victoria para los suplentes de Nicolás Domingo
En el segundo turno, el equipo alternativo del Celeste impuso condiciones y sumó una nueva victoria en esta pretemporada, al vencer por 1-0 al Dragón. El gol llegó en el segundo tiempo y fue obra de Nicolás Molina, quien sumó sus primeros minutos tras firmar contrato el viernes con el club y ya convirtió su primer tanto con esta camiseta.
Para este encuentro, Domingo eligió a los siguientes futbolistas: Lisandro Morrone, Werro, Oswaldo Pacheco, Aguiñagalde, Pedro Souto; Agustín Toledo, Gerónimo Tomasetti; Julián Carrasco, Gabriel Hauche, Jonathan Díaz; y Krüger.
Así fueron los resultados de Temperley en la pretemporada
El Celeste realizó cuatro jornadas amistosas durante la pretemporada, con dos partidos cada uno, y el saldo fue positivo: cinco victorias, tres empates y ninguna derrota.
Ante Sacachispas, equipo de la Primera C, acumuló un empate y una victoria, después le ganó dos encuentros a San Martín de Burzaco, de la Primera B, y ante los rivales de la Primera Nacional también le fue bien: con Almirante Brown sumó una victoria y un empate, lo mismo que pasó hoy ante Defensores de Belgrano.