Facundo Kruger, la figura de Temperley en el primer amistoso del año

Temperley disputó su primer amistoso del 2026 ante Sacachipas en el Alfredo Beranger , donde cosechó un empate y una victoria. El Gasolero dejó buenas sensaciones en su primera presentación del año, pensando en el inicio de la Primera Nacional . Uno de los futbolistas que se destacó fue Facundo Kruger .

El atacante que volvió de su préstamo en Barracas Central, convirtió dos goles en el triunfo por 2 a 0 en el segundo encuentro. De esta manera, busca consolidarse como una alternativa para Nicolás Domingo en el ataque.

En ese marco, Kruger contó que "el equipo creó situaciones y estoy agradecido de poder tener esta posibilidad". Además, apuntó: "Me adapté rápido porque mis compañeros me están dando esa chance".

El equipo dirigido por Nicolás Domingo se prepara para afrontar su segundo amistoso de pretemporada el sábado ante San Martín de Burzaco . La idea es encontrar la mejor versión como equipo con vistas al inicio del campeonato ante Tristán Suarez en Ezeiza.

A propósito, Kruger sostuvo: "Estamos tomando estos amistosos como prueba para encontrar nuestra mejor versión y llegar de la mejor manera al inicio del torneo. La idea es aceitar el funcionamiento. No hay que conformarse, siempre con la idea de dejarlo todo en esta pretemporada".

En el primer partido se pudo ver la idea que quiere plasmar el nuevo entrenador. Con un equipo protagonista, parado en campo contrario y con jugadores que puedan desequilibrar en ofensiva. En ese aspecto puede llegar a destacarse Kruger, como uno de los futbolistas capaces de resolver partidos en ataque.

"Tenemos jugadores muy buenos en todas las líneas, buen recambio. Es un grupo muy completo y humano. La verdad que me recibieron muy bien. Durante el partido tuve chances, algunas me tocó que el arquero las salvé y otras pude convertir. Creo que vamos por buen camino", explicó Kruger.

kruger pesadilla Facundo Kruger quiere volver a ser una "pesadilla" para los rivales de Temperley.

¿Sabor a revancha después de su paso por Barracas Central?

Facundo Kruger se inició futbolísticamente en Cañuelas, luego pasó a Temperley y desde el Gasolero tuvo la chance de jugar en Primera División con Barracas Central. Después de una temporada en el Guapo y con las lesiones que lo tuvieron a maltraer ahora tendrá la chance en Temperley de reivindicarse.

Justamente ante Barracas Central, el Gasolero debutará por Copa Argentina en este 2026. Será un partido de raras sensaciones para Facundo Kruger que quiere triunfar en Temperley para poder relanzar su carrera futbolística. Después de un mal trago por las lesiones, el atacante de 25 años buscará ganarse un lugar en el primer equipo tras las salidas de Luis López y Javier Toledo. Ahora, el Gasolero apuesta por sangre joven en el ataque.