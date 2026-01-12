Los Andes y Temperley, atentos: en qué quedó la negociación por los derechos de televisación

La televisación de la Primera Nacional pone en vilo a Los Andes y a Temperley.

Mientras el foco deportivo de Los Andes y Temperley está en la pretemporada y en el armado del plantel, fuera de la cancha se empieza a definir un tema clave que tiene relación con la estructura de la Primera Nacional . Los derechos televisivos, que en principio cambiaban de dueño, ahora parece que no tienen una resolución concreta.

La Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) estaría analizando sostener el vínculo con TyC Sports , en lugar de avanzar AFA Play, la cual sería su plataforma propia. Es un tema que impacta de lleno en todos los clubes del ascenso, ya que el torneo comienza en febrero y genera incertidumbre.

Talento en el medio. De Real Madrid a Los Andes: la carrera de Tomás Díaz, el nuevo refuerzo

El contrato que unía a la AFA con TyC Sports venció en diciembre de 2025 , por lo que cualquier continuidad requerirá la firma de un nuevo acuerdo. En ese contexto, tomó fuerza la posibilidad de que el proyecto AFA Play —pensado inicialmente como la única vía de transmisión— quede en suspenso o directamente descartado.

Para los dos clubes de Lomas de Zamora será importante saber quien será el encargado de las transmisiones, ya que genera un impacto sobre lo económico a la hora de conocer los ingresos por partido disputado. Los Andes y Temperley son de los clubes con mayor convocatoria en el ascenso y la definición televisiva no es un detalle menor . La exposición mediática, la facilidad de acceso para los hinchas y la proyección comercial del club están directamente ligadas a quién tenga los derechos de transmisión.

TyC Sports, con años de cobertura del ascenso, representa una pantalla conocida y masiva, algo que favorece la visibilidad institucional y deportiva del Milrayitas y el Gasolero en su objetivo prioritario: regresar a Primera División.

tyc sports TyC Sports podría continuar con la televisación del fútbol de la Primera Nacional.

Expectativa en los clubes y los hinchas del fútbol del ascenso

Desde la AFA reconocen que la situación está bajo análisis y que en los próximos días podrían surgir novedades. Mientras tanto, los clubes de la Primera Nacional siguen de cerca una resolución que puede marcar el pulso de la temporada, no solo en lo deportivo, sino también en lo económico y comunicacional. En un torneo largo, exigente y con margen de error mínimo, todo suma, incluso lo que sucede lejos del césped.

Este giro representaría un alivio para muchos seguidores del fútbol de ascenso, quienes están familiarizados con la cobertura de TyC Sports y su accesibilidad a través de los servicios de cable tradicionales. La implementación del nuevo sistema todavía está en estudio. Se habla de una suscripción mensual superior a los 10 dólares, aunque desde Viamonte aseguran que el modelo definitivo se irá ajustando con análisis técnicos y económicos que están en marcha. La intención es que el servicio tenga mejor calidad de imagen, mayor cobertura y una estructura más moderna respecto a lo que venía ofreciendo la televisación tradicional.

De todas maneras, el desafío que implica aumentar los ingresos de los clubes todavía no pudo ponerse en práctica. En un fútbol con cuentas ajustadas y presupuestos que se actualizan lejos del ritmo inflacionario, cualquier mejora en la distribución puede resultar determinante para sostener proyectos deportivos.