Lomas de Zamora suma su primera fresería: reinventarse en tiempos difíciles

Claudio se reinventa en tiempos de crisis. No baja los brazos y sigue apostando por el comercio local.

Transformarse para seguir adelante. El comerciante de Lomas de Zamora , Claudio Pastura , inauguró una fresería en la Galería Oliver : su tradicional chocolatería ahora también cuenta con un espacio para la venta de frutillas con chocolate fundido, toda una novedad en el distrito. Ante la crisis económica del país y la baja de las ventas, apostó por un nuevo emprendimiento.

Una jornada especial se vivió esta mañana en el local 59 de la Galería Oliver. Allí, Claudio tiene su chocolatería llamada “Chocolate por la noticia” , pero ahora también puso a disposición una fresería en donde venderá frutillas bañadas en chocolate semiamargo.

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“Todo surgió a raíz de una investigación minuciosa. Busqué la manera de aggiornarme, siempre con el chocolate como protagonista, y así surgió la idea de vender vasos de frutillas con chocolate fundido, al mejor estilo fondue”, detalló el comerciante, que rápidamente aclaró que es la primera fresería ubicada en Lomas de Zamora.

Todo surgió a raíz de una investigación minuciosa. Busqué la manera de aggiornarme, siempre con el chocolate como protagonista, y así surgió la idea de vender vasos de frutillas con chocolate fundido, al mejor estilo fondue Todo surgió a raíz de una investigación minuciosa. Busqué la manera de aggiornarme, siempre con el chocolate como protagonista, y así surgió la idea de vender vasos de frutillas con chocolate fundido, al mejor estilo fondue

Pastura es chocolatero hace 25 años y hace casi una década que pudo abrir su comercio en la Galería Oliver. En su local ofrece chocolates de primera calidad, como así también bombones de frutas y confitería, ideales para disfrutar de un momento lleno de placer.

“Por mis años de experiencia puedo asegurar que los vecinos sienten alegría al consumir chocolate y estimo que sucederá lo mismo ahora, que lo vamos a combinar con frutillas. Pese a la crisis económica que se vive en el país, transitaremos este nuevo camino con mucho entusiasmo y esperanza”, sostuvo Claudio, quien rápidamente agradeció la labor de Daniela, su mano derecha, y Agustina, su hija, fundamentales para llevar adelante el emprendimiento.

Por mis años de experiencia puedo asegurar que los vecinos sienten alegría al consumir chocolate y estimo que sucederá lo mismo ahora, que lo vamos a combinar con frutillas. Pese a la crisis económica que se vive en el país, transitaremos este nuevo camino con mucho entusiasmo y esperanza Por mis años de experiencia puedo asegurar que los vecinos sienten alegría al consumir chocolate y estimo que sucederá lo mismo ahora, que lo vamos a combinar con frutillas. Pese a la crisis económica que se vive en el país, transitaremos este nuevo camino con mucho entusiasmo y esperanza

Una opción diferente para el postre

La fresería ya ofrece frutillas en vasos de tres tamaños diferentes. Como alternativa al baño de chocolate, los vecinos le van a poder agregar otros tipos de ingredientes como crema, merengue, pistacho o crema de cacao y avellana.

8d6575bb-9a8d-46d1-8ae0-6ee91057cc0d Frutilla y chocolate, una combinación que no falla.

“Chocolate por la noticia” está ubicado en la calle España 64, dentro de la Galería Oliver. Tanto la chocolatería como la fresería abre de lunes a sábados, de 10 a 19.30. “Somos un oasis en este centro comercial. Entre tantos locales de indumentaria aparecemos nosotros, ofreciendo algo rico para disfrutar solos o acompañados. Es muy lindo ver la cara de alegría de los vecinos al pasar por la vidriera, ojalá nos acompañen en este trayecto”, cerró Claudio.