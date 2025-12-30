Crece en el Hospital Esteves el emprendimiento textil: cómo funciona

Crecieron en clientes y se mudaron a un espacio más amplio del Hospital Esteves para trabajar más cómodos.

"Aprendimiento" es el proyecto textil del Hospital Esteves que surgió con el objetivo de buscar que las mujeres internadas y externadas recuperen sus habilidades laborales. Pero fue tanto el compromiso del personal que lo coordina como de las chicas en el emprendimiento que han crecido en cantidad de clientes y en nuevos propuestas.

Desde que comenzó la iniciativa pasaron por muchas alternativas, pero siempre referidas a la costura y en brindar ese conocimiento y la oportunidad de trabajar a las mujeres que están internadas en el centro de salud psiquiátrico ubicado en Garibaldi 1661, Temperley. Realizan algunas confecciones a pedido, venden en ferias sus creaciones y este año además comenzaron a realizar arreglos de ropa.

"Estuvimos de mudanza, de espacio físico, siempre dentro del Esteves, pero estamos contentos porque nos trasladaron a un lugar mas grande. Y venimos notando un creciendo grande a nivel clientes y en visibilidad porque estamos con muchos pedidos de reparación de prendas, por ejemplo", especificó Lorena Alegre, licenciada en Terapia Ocupacional y la coordinadora del emprendimiento textil.

Si bien el servicio de arreglos de ropa ya lo estaban ofreciendo, detallaron que en el último tiempo notaron que creció en pedidos de los trabajadores del Esteves y también por parte de las usuarias. "Se trata de un proyecto que veníamos brindando, pero que este año sumó clientes que piden cambio de cierres, ruedos, dobladillos, achicar talles, etc", comentó la coordinadora.

Según contaron sobre el funcionamiento de este servicio se basa en que la gente de la comunidad puede asistir a entregar sus prendas para arreglar, pero siempre coordinando previamente a través de un número de WhatsApp una cita concreta. "Luego nos encargamos del precio y entrega en función de los arreglos que necesite cada cliente", recalcaron respecto a la dinámica que manejan.

Por eso, quienes quieran utilizar este servicio del proyecto Aprendimiento deben comunicarse a través de un mensaje de WhatsApp al número 1139070822

Un balance anual más que positivo

Lo que respecta al crecimiento que han tenido, destacaron que el balance es positivo. "Participamos de muchos eventos como jornadas en el hospital de diferentes disciplinas a las que nos invitaban para vender nuestros productos, ferias intrahospitalarias y también asistimos a la universidad de Quilmes, en las Jornadas Provinciales de Salud mental", resaltaron.

Incluir con más trabajo la reparación de prendas que anda más que bien y la mudanza a un espacio mas amplio, es parte de ese crecimiento en este 2025 y lo que les permitió organizar mejor el espacio de trabajo. "Además, se sumaron nuevas compañeras al proyecto textil y algunas de las señoras que ya venían participando, lograron externarse, pero aún continúan asistiendo a Aprendimiento", comentó la terapeuta Alegre.

Otro factor no menor es conseguir la continuidad respecto a los pedidos de la fundación del Banco Provincia que siempre realiza pedidos especiales al proyecto textil y gracias a ello han incrementado la cantidad de combos de títeres que les vendes. "Pasamos de 50 a 75 y cada combo se compone de dos títeres manoplas y tres títeres de dedo", aseguraron.

Alegre también destacó que han logrado que "cada trabajadora asuma una responsabilidad dentro del espacio ya que tenemos dos señoras que se encargan de las ventas en las ferias y eventos. Luego, vamos coordinamos el trabajo según los pedidos que realicen y eso es parte de la organización y el compromiso".

Este año, entre las novedades recordaron que estuvieron realizando remeras personalizadas, productos para mascotas y souvenirs para egresados que se hacen en cantidad y como desafío para 2026, se propusieron "seguir progresando, poder contar con un stock de productos (para no estar corriendo a último momento)".

Además, ya están preparándose para las primeras semanas de enero para poder planificar los tres primeros meses del año, la producción por adelantado para continuar el emprendimiento de una manera más ordenada.