Quién es la ex de Leonardo DiCaprio que quiere conocer a Lionel Messi

Camila Morrone es una modelo argentina que quedó en el centro de escena internacional por su relación con Leonardo DiCaprio . Además es una apasionada hincha de la Selección Argentina y hará lo posible para conocer a Lionel Messi durante el Mundial 2026.

Durante una entrevista en Today (NBC), compartió su sueño de conocer al ídolo argentina en la Mundial 2026. “La última vez que estuviste acá hablamos de si irías o no al Mundial”, comentó el entrevistador. “Sí, voy a ir”, respondió.

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Camila Morrone reveló que quiere conocer a Lionel Messi La actriz contó que viajará a Dallas para ver a la Selección Argentina en el Mundial y contó: "Estoy tratando de conocer a Messi. Solo necesito una foto". pic.twitter.com/9ybEuS4b6K

El conductor aprovechó la ocasión para preguntarle si iría a ver a “su chico Messi”. Camila Morrone, entre risas y algo de timidez, aclaró: “Voy a Dallas”.

Y enseguida marcó distancia: “Yo no lo llamaría ‘mi chico’... Voy a ver a la Argentina jugar en la Copa Mundial de la FIFA y estoy tratando de localizar a Messi. Solo necesito una foto, aunque yo esté en el fondo”

“Siento que ahora estás en un punto de tu carrera en el que...”, comenzó el conductor, pero Camila Morrone lo interrumpió con una respuesta espontánea.

image Camila Morrone, ex de Leonardo DiCaprio.

“¿Qué voy a hacer? ¿Enviar un mensaje directo a Messi por las redes sociales?”, sentenció la joven argentina. “Si algunos de los allegados de Messi está viendo Today, Camila quisiera conocerlo”, dijo

Sin perder el entusiasmo, sumó un deseo más en referencia a su gran ídolo: “Si pudiera tener una camiseta firmada, dios mío...”.