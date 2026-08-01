Hijastra de la gitana: "La llevaron al Renaper de buena fe, no sabían que tenía captura"

Marta Mitrovich , la gitana acusada de participar en la estafa a una peluquera de Ingeniero Budge , quedó envuelta en un escándalo tras haberse renovado el DNI sin ser detenida. Su hijastra rompió el silencio y defendió a los dos hombres detenidos por encubrimiento.

La gitana fue captada por una cámara de seguridad junto a dos personas que la llevaron hasta el Renaper para tramitar su nuevo documento. Como no estaba cargado en el sistema que tenía pedido de captura de la Justicia de Lomas de Zamora, la Policía no la detuvo a ella. Sin embargo, horas después, sí arrestaron a los hombres que la acompañaban .

Los dos sujetos están acusados de encubrimiento y permanecen detenidos. Sobre esta cuestión habló Ayelén, la hijastra de Marta, quien defendió a estos dos hombres y sostuvo que sólo la ayudaron de buena fe, sin saber que estaba prófuga.

“Uno es el papá de mis cuatro hijos, el otro es mi hermano. Hay cosas que son verdades y otras que no. Nosotros no somos ninguna banda como se está diciendo ”, comentó Ayelén en primera instancia, y dio su versión sobre lo que pasó en el Renaper: “Ellos no estaban prófugos, la que estaba prófuga es mi madrastra. Ellos dos están detenidos desde el viernes pasado, tienen un encubrimiento. Fue una clase de extorsión lo que están haciendo con mi marido y mi hermano. Eran ajenos a la situación de ella con la Justicia ”.

La mujer que permanece prófuga por la estafa que derivó en la muerte de la peluquera de Budge Merlín Díaz, fue registrada por una cámara de seguridad al salir de una sede del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), donde renovó el DNI (a pesar de tener pedido de captura). pic.twitter.com/xnZA8bFzWr

En la misma línea, Ayelén sostuvo que “ella había tenido un arreglo con la Justicia de que por su edad y por su estado de salud, le iban a dar una prisión domiciliaria”, y señaló que su marido y su hermano no tenían la intención de encubrirla: “¿A vos te parece que dos personas que sepan que hay 258 mil cámaras en pleno Capital se van a arriesgar a llevar a una persona sabiendo que tiene captura? Mi hermano la acompaña en todo momento y mi esposo se queda afuera en la vereda y en un momento entra también”.

Hay dos detenidos por ayudar a la gitana.

La mujer explicó que Mitrovich “se tiene que operar, tiene una hernia de disco y se tenía que volver a hacer el DNI” y que por eso “ellos se ofrecieron a llevarla porque es una mujer mayor”. No obstante, remarcó: “Si ellos hubiesen sabido que ella tiene captura, no la hubiesen llevado. Tampoco hubiese vuelto mi hermano a ir a las 24 horas a retirar el documento. Ellos lo hicieron de buena fe”.

Por otro lado, Ayelén señaló irregularidades en torno a la situación de los involucrados. “Están detenidos ahora por ir al Renaper a hacer un documento de buena fe para ella. El delito es encubrimiento. Están extorsionando a los chicos con que hasta que ella no aparezca, a ellos no los van a largar. Hay dos personas inocentes que están detenidas porque sí, porque la quieren a Marta”, enfatizó en charla con Crónica TV.

"No sabemos adónde está, ella se va a entregar"

La principal acusada sigue prófuga.

Ante la consulta sobre el paradero de la gitana, su hijastra aseguró no saber en dónde se encuentra: “Nosotros no sabemos adónde está ella ahora. Ella se va a entregar por su propia voluntad, no sé cuándo, porque nosotros hace mucho que no tenemos comunicación con ella”.

Luego, Ayelén negó que Mitrovich sea culpable de estafar y robarle dinero a Merlín Díaz, la peluquera que se quitó la vida tras haber perdido una enorme cantidad de dinero. “Le pido disculpas a la familia, pero ella no la estafó y no le robó. Las gitanas hace 50 años que adivinan la suerte, siempre tuvieron un don especial para ayudar a la gente. Nadie sabe si le sacó 14 millones de pesos. Ellas le cobraron por un trabajo a la señora, la fueron a visitar”, expresó.

Siguiendo con su descargo, la hijastra de la gitana agregó que “hay dos de las tres mujeres que están en libertad en su casa, porque la estafa fue excarcelable, porque no se pudo comprobar el monto de dinero que se está nombrando”. En una declaración cuestionable, soltó: “Tampoco son culpables de que la señora haya tomado ácido muriático y se haya quitado la vida, porque cada cual es responsable de sus actos. Lo digo con todo respeto y le pido perdón a la familia”.