Gitana prófuga: qué explicación dio el Renaper tras haberle renovado el DNI

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) dio su versión sobre el caso de Marta Noemí Mitrovich , la gitana que logró renovar su DNI pese a tener pedido de captura en Lomas de Zamora . Sigue prófuga tras estafar a la peluquera Merlín Díaz en Ingeniero Budge .

La gitana es una de las tres gitanas acusadas de robarle 14 millones de pesos a la joven peluquera, tras engañarla bajo una falsa limpieza espiritual. La víctima se quitó la vida al no poder recuperar el dinero. Mitrovich huye de la Justicia desde entonces.

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Sin embargo, en las últimas horas, se supo que la mujer de origen gitano se había acercado a la sede central del Renaper sobre la Avenida Roque Sáenz Peña 689 y logró renovarse el documento sin que nadie la detuviera . Pasó totalmente desapercibida. El organismo tuvo que salir a dar explicaciones.

El Renaper explicó nunca recibió una orden judicial que impidiera la emisión del DNI de Mitrovich. No había ninguna notificación en el sistema que informara que la mujer tenía pedido de captura.

La mujer que permanece prófuga por la estafa que derivó en la muerte de la peluquera de Budge Merlín Díaz, fue registrada por una cámara de seguridad al salir de una sede del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), donde renovó el DNI (a pesar de tener pedido de captura). pic.twitter.com/xnZA8bFzWr

En la misma línea, el organismo detalló que “a diferencia del trámite de Pasaporte (donde aplican regulaciones y controles internacionales específicos), la emisión de un DNI se procesa de forma automática, salvo que exista una orden u oficio judicial explícito ingresado y registrado en el sistema del RENAPER que ordene la restricción, suspensión o bloqueo del trámite”. Nada de eso ocurrió con Mitrovich. De hecho, por ese mismo motivo, pudo retirar el DNI ella misma 24 horas después.

La prófuga fue captada por una cámara de seguridad junto a su cómplice.

Por otro lado, el Renaper aclaró que la Policía Federal remitió un requerimiento formal recién el 4 de junio, varios días después de que la gitana retirara el documento. Los investigadores solicitaron las imágenes de las cámaras de seguridad de la sede central y, según el organismo, “tampoco se alertó previamente sobre la condición de prófuga de la persona”.

“Al momento de la toma del trámite y posterior entrega del DNI, el RENAPER jamás recibió ningún tipo de oficio o notificación judicial que hiciera saber sobre un pedido de captura o restricción contra la mencionada ciudadana”, insistieron desde el Renaper, y remarcaron que tienen “la obligación legal e ineludible de garantizar el derecho a la identidad e identificar a todos los ciudadanos argentinos”.