Amplían la búsqueda de la gitana prófuga por la muerte de Merlín Díaz: ya tiene pedido de captura internacional

La Justicia amplió la búsqueda de la prófuga acusada de integrar la banda de gitanas investigada por la muerte de Merlín Díaz , la peluquera de Ingeniero Budge que se quitó la vida tras ser víctima de una estafa en la que perdió todos sus ahorros.

Fuentes judiciales informaron a La Unión que la mujer ya tiene pedido de captura internacional , luego de que la mujer incumpliera el acuerdo judicial que le permitía quedar detenida con prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario.

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Según pudo averiguar este medio, la sospechosa nunca se presentó ante las autoridades, pese al compromiso asumido en el marco de la conciliación alcanzada con la familia de la víctima. Frente a ese incumplimiento, el fiscal de la UFI 17 de Lomas de Zamora , Ignacio Torrigino , dejó sin efecto el acuerdo y reactivó las medidas para lograr su detención.

Con el paso de las semanas y ante la imposibilidad de localizarla, la búsqueda fue ampliada y la acusada quedó alcanzada por un pedido de captura internacional, con el objetivo de determinar si abandonó el país o si pudiera ser localizada en el extranjero.

La principal acusada sigue prófuga.

El rol de la prófuga en la estafa

La mujer está considerada una pieza clave dentro de la maniobra investigada y su situación procesal cambió por completo tras no cumplir con la presentación acordada. Ahora, en caso de ser encontrada, deberá responder ante la Justicia sin los beneficios que habían sido contemplados en el acuerdo original.

Mientras tanto, la causa continúa avanzando respecto de las otras dos imputadas, quienes sí se pusieron a disposición de la Justicia y podrían ser enviadas a juicio oral por la estafa investigada.

La modalidad de estafa

Según la reconstrucción judicial, Merlín Díaz fue convencida de entregar sus ahorros luego de que las acusadas le aseguraran que el dinero estaba “maldito” y debía ser sometido a una supuesta “limpieza espiritual”.

La víctima, de 30 años, tenía una peluquería ubicada en Capitán Giachino y Olimpo, en Ingeniero Budge. El 15 de enero pasado comenzó el contacto con las acusadas y, días después, terminó entregando cerca de 14 millones de pesos en efectivo.

Pese a las advertencias de su entorno, la mujer cayó en el engaño. Tiempo después, atravesada por el impacto emocional de haber perdido todos sus ahorros, se quitó la vida.