Desapareció y ahora es el hombre más buscado por las estafas de la concesionaria de Temperley

La concesionaria de Temperley fue clausurada tras las denuncias.

La investigación por las presuntas estafas de la concesionaria Vi-Lion de Temperley ingresó en una nueva etapa luego de que la Justicia rechazara los pedidos de excarcelación de los dos primeros detenidos y ahora se centra en la búsqueda del dueño de la firma y quien sigue prófugo .

"Desapareció cuando detuvieron a los cómplices", aseguraron varias víctimas consultadas por La Unión , convencidas de que el empresario decidió ocultarse apenas comenzaron las primeras detenciones. Mientras tanto, continúa vigente el pedido de captura y distintas medidas para localizarlo

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Desde entonces, se desconoce completamente su paradero y, de acuerdo con los denunciantes, permanecería escondido para evitar ser arrestado.

Para los investigadores, la captura de Hernán Velardo es una pieza clave para terminar de reconstruir el funcionamiento de la presunta asociación ilícita que habría operado desde la concesionaria ubicada sobre Hipólito Yrigoyen y Garibaldi, en Temperley.

La concesionaria V-lion de Temperley investigada por estafas.

La hipótesis de la fiscalía sostiene que la empresa captaba clientes mediante publicaciones en redes sociales y planes de financiación para la compra de vehículos.

Los compradores abonaban importantes sumas de dinero durante meses, pero los autos nunca eran entregados. En su lugar, recibían constantes explicaciones sobre supuestas demoras administrativas, faltantes de unidades o problemas internos.

Los directivos de la concesionaria detenidos

En paralelo, el Juzgado de Garantías 1 de Lomas de Zamora rechazó recientemente los pedidos de excarcelación de Hernán De Campo y Lucas Della Vedoba, quienes permanecerán detenidos mientras avanza la causa.

Entre los argumentos del juez pesó especialmente el hecho de que ambos permanecieron prófugos durante diez meses, una circunstancia que, según la resolución, evidenciaba un riesgo concreto de fuga si recuperaban la libertad.