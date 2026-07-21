Estudiantes de la UNLZ desarrollaron un videojuego para concientizar sobre los residuos electrónicos

Un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Publicidad de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora ( UNLZ ) desarrolló EcoByte , un videojuego educativo que busca generar conciencia sobre la correcta gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), una problemática que crece año tras año.

La iniciativa nació como un trabajo de la materia Diseño Multimedia l, donde los docentes les propusieron crear un videojuego sobre una problemática ambiental actual y diseñar una estrategia publicitaria para acompañar su lanzamiento. “Desde el principio teníamos muy clara la idea, la estética y la historia que queríamos contar, pero no teníamos experiencia en programación”, contaron las estudiantes.

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El equipo estuvo integrado por Julieta Galarza , encargada de la narrativa; Belén Luna , responsable del diseño artístico; Lara Bracca , quien desarrolló y organizó la estrategia publicitaria; y Martina Sconza , coordinadora del grupo y programadora del videojuego.

Las creadoras explicaron que eligieron abordar la problemática de los residuos electrónicos porque "el crecimiento constante de la tecnología hace que cada vez se generen más residuos de este tipo y, muchas veces, no se desechen correctamente por falta de información y conciencia". Además, señalaron que en Argentina se genera al rededor de 500.000 toneladas de residuos electrónicos por año, pero menos del 2% se recicla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ecobyte (@somosecobyte) Deben identificar los RAEE, equiparse con la protección adecuada para manipularlos y trasladarlos.

Cómo fue el proceso de creación de las alumnas de la UNLZ

El desarrollo del videojuego fue un desafío, "desde el principio teníamos muy clara la idea, la estética y la historia que queríamos contar, pero no teníamos experiencia en programación", explicaron.

"Los profesores nos dieron las bases para empezar, pero gran parte del aprendizaje fue autodidacta. Aprendimos viendo tutoriales en YouTube, investigando, consultando herramientas de inteligencia artificial y, sobre todo, probando constantemente hasta encontrar soluciones", recordaron.

Para crear EcoByte usaron el motor de desarrollo Godot y herramientas de inteligencia artificial como Flow Veo y Gemini para la generación de recursos visuales. También recurrieron al ChatGPT como apoyo para resolver dudas de programación. "Hubo momentos de frustración y de mucha prueba y error, pero también fue muy gratificante ver cómo una idea que comenzó siendo solo un proyecto terminaba convirtiéndose en un videojuego completamente funcional, desarrollado por nosotras mismas", sintetizaron.

Ambientado en una Argentina del año 2060, el videojuego pone al jugador en la piel de Carla o Leo.

Un videojuego con conciencia ambiental

Ambientado en una Argentina del año 2060, el videojuego pone al jugador en la piel de Carla o Leo, dos mochileros especializados en la recolección de residuos electrónicos. A lo largo de los diferentes niveles deben identificar los RAEE, equiparse con la protección adecuada para manipularlos y trasladarlos hasta puntos verdes, mientras esquivan obstáculos como charcos de ácido, lluvias de tina y vidrios rotos.

Se puede jugar en modo multijugador y combina exploración, estrategia y aprendizaje. Las creadoras destacan que no todos los residuos pueden recolectarse de la misma manera, para avanzar, el jugador debe buscar y equiparse con la vestimenta de protección adecuada según el tipo de RAEE. Por ejemplo, para las pilas necesita guantes; para los cartuchos de impresora, gafas y lentes.

Según explicaron las estudiantes, el objetivo va más allá del entretenimiento: “Nos gustaría que, al terminar la aventura, el jugador tome conciencia del impacto ambiental que generan los residuos electrónicos y que esos conocimientos los aplique en la vida cotidiana. Si después de jugar una persona piensa dos veces antes de tirar un aparato electrónico a la basura común, sentimos que EcoByte cumplió su objetivo”.