martes 21 de julio de 2026
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21 de julio de 2026
Pocos amigos.

Lionel Scaloni, desentendido sobre la bandera de Malvinas y la arenga de Lionel Messi

Fueron los dos temas centrales que le preguntaron al DT de la Selección Argentina. Lionel Scaloni, algo molesto, respondió de manera escueta y sorprendido.

Lionel Scaloni se hizo el desentendido ante la prensa.

Lionel Scaloni se hizo el desentendido ante la prensa.

La Selección Argentina perdió la final del Mundial 2026 frente a España por 1-0 en tiempo suplementario. La imagen futbolística de ese partido distó bastante de los siete anteriores, donde el equipo de Lionel Scaloni, luego de sortear sin contratiempos la fase de grupos, tuvo rebeldía para sacar adelante los choques con Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra.

Mucho se habló del video que se filtró en la arenga del capitán Lionel Messi, como que hubo algo detrás de la derrota más allá de lo estrictamente futbolístico. Se tejen especulaciones de todo tipo, pero hasta el momento no hay ninguna verdad.

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La bandera sobre Malvinas

Lionel Scaloni regresó al país junto a un grupo de jugadores y fue abordado por la prensa. Se lo consultó por la bandera de Malvinas que se exhibió en pleno campo de juego del Mercedes Benz Stadium, de Atlanta tras el infartante 2-1 frente a Inglaterra. Sobre si eso les trajo problemas posteriores, el DT explicó escuetamente que “no tengo conocimiento. No sé si en un futuro, no sé, no nos dijeron nada”.

La bandera que dio qu&eacute; hablar.

La bandera que dio qué hablar.

¿Hubo consenso de mostrarla, de exhibirla? le preguntaron. “Es que no sé, me preguntás cosas que yo… La vi como ustedes. No tengo ni idea”, afirmó.

La arenga de Lionel Messi

En realidad, y si bien Lionel Scaloni accedió al diálogo, todas sus respuestas fueron entre cortadas, con signos de nerviosismo y la mirada casi perdida. Las palabras de Lionel Messi antes de salir a jugar la final recorrieron todas las redes sociales. El DT, algo fastidiado, volvió a deslizar un “no sé, no veo redes chicos, yo no tengo”. Y sobre el rumor de haber recibido presiones esbozó un “no, no tengo idea”.

Cada palabra que salió de la boca del entrenador argentino se repetía, como cuando fue interrogado sobre si pudo dar tranquilo la charla técnica. “Ah no sé, no sé, no tengo ni idea”, dijo. “No sé de qué me decís, me hablás de algo nuevo”, esbozó ante la insistencia acerca de si el vestuario estaba bien.

Lionel Scaloni llegando a Ezeiza.

Lionel Scaloni llegando a Ezeiza.

¿La Scaloneta está unida, no hay conflictos internos? “No, no lo puedo creer lo que me estás preguntando”, aseguró el oriundo de Pujato sobre la interrogación.

El silencio del plantel luego del partido en el MetLife Stadium de New Jersey va más allá del lógico dolor por la derrota. Algo interno sigue dando vueltas. La herida está abierta, todavía no cerró. Y tardará en sanar.

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