La picante apuesta de Oscar Ruggeri antes del partido de la Selección Argentina con Inglaterra

En la previa del esperado partido entre la Selección Argentina con Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 se generó una situación muy particular con Oscar Ruggeri , campeón en México 86 , y la apuesta que le hizo a un exfutbolista inglés.

Fue entonces que Oscar Ruggeri apostó una camiseta de México 86 con un exjugador inglés que disputó el histórico encuentro en el Estadio Azteca, hace 40 años.

Prendé la tele. Telefe y una previa especial para el cruce de la Selección Argentina con Inglaterra

El episodio, que ocurrió durante una videollamada de "El Cabezón" con Gary Stevens que se vio en ESPN, se hizo viral en redes sociales.

“Si mañana Argentina le gana a Inglaterra te da tu camiseta… 10 lucas verdes eh” - Ruggeri y Vignolo estuvieron en videollamada con Gary Stevens, jugador que disputó el Argentina vs. Inglaterra de 1986 y se llevó la camiseta del ‘cabezon’ https://t.co/RmmQRnFzFc pic.twitter.com/7M59A1tv6R

El exfutbolista argentino le propuso que, si la Selección Argentina gana el encuentro de este miércoles, el británico tendrá que devolver la camiseta que intercambiaron en aquel partido.

Oscar Ruggeri y su flojo inglés

Stevens aceptó el desafío y selló el acuerdo con una sonrisa frente a las cámaras de ESPN, mientras el resto del staff de la señal se burlaban del flojo inglés del “Cabezón”.

"Yo no hablo inglés, pero él tampoco habla español. Siempre nos exigen a nosotros", se quejó Oscar Ruggeri en medio de las burlas.

El exjugador de la Selección Argentina tiene gran confianza en el entrenador Lionel Scaloni y en el equipo que lidera Lionel Messi. Contrario a lo que opinó el DT en conferencia de prensa, cuando afirmó que "sería una locura decir que es más que un partido".