miércoles 15 de julio de 2026
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15 de julio de 2026
Se la juega.

La picante apuesta de Oscar Ruggeri antes del partido de la Selección Argentina con Inglaterra

Oscar Ruggeri, en la previa de la Selección Argentina con Inglaterra, le hizo en vivo un desafío a un exfutbolista inglés al que enfrentó en México 86.

Oscar Ruggeri, picante, en la previa de Argentina - Inglaterra.&nbsp;

Oscar Ruggeri, picante, en la previa de Argentina - Inglaterra. 

En la previa del esperado partido entre la Selección Argentina con Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 se generó una situación muy particular con Oscar Ruggeri, campeón en México 86, y la apuesta que le hizo a un exfutbolista inglés.

Fue entonces que Oscar Ruggeri apostó una camiseta de México 86 con un exjugador inglés que disputó el histórico encuentro en el Estadio Azteca, hace 40 años.

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El episodio, que ocurrió durante una videollamada de "El Cabezón" con Gary Stevens que se vio en ESPN, se hizo viral en redes sociales.

El exfutbolista argentino le propuso que, si la Selección Argentina gana el encuentro de este miércoles, el británico tendrá que devolver la camiseta que intercambiaron en aquel partido.

Oscar Ruggeri y su flojo inglés

Stevens aceptó el desafío y selló el acuerdo con una sonrisa frente a las cámaras de ESPN, mientras el resto del staff de la señal se burlaban del flojo inglés del “Cabezón”.

"Yo no hablo inglés, pero él tampoco habla español. Siempre nos exigen a nosotros", se quejó Oscar Ruggeri en medio de las burlas.

El exjugador de la Selección Argentina tiene gran confianza en el entrenador Lionel Scaloni y en el equipo que lidera Lionel Messi. Contrario a lo que opinó el DT en conferencia de prensa, cuando afirmó que "sería una locura decir que es más que un partido".

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