Zlatan Ibrahimovic, sobre Lionel Messi y Diego Maradona: "Inglaterra ya vio la mano de Dios, ahora verá..."

El sueco Zlatan Ibrahimovic , en su rol de comentarista en el Mundial 2026 , mantiene una gran amistad con Lionel Messi desde sus tiempos en el Barcelona de España . Y, el día previo al enfrentamiento entre la Selección Argentina e Inglaterra por una de las semifinales, lanzó una frase "picante" reafirmando su postura.

El rudo exdelantero, fiel a su estilo crudo, directo y fiel, realizó una genial analogía entre Diego Maradona y Lionel Messi que fue furor en el mundo entero a través de las redes sociales: “Inglaterra vio la mano de Dios, mañana verán el pie izquierdo de Dios”.

La historia de una rivalidad. Cómo fueron los choques entre Argentina e Inglaterrra en los Mundiales

EL 22 de junio de 1986, por los cuartos de final del Mundial de México, Argentina e Inglaterra se veían por tercera vez en un Mundial, luego de Chile 1962 e Inglaterra 1966. En el estadio Azteca, Diego Maradona sacó a relucir todo el potrero arquero burlando a Peter Shilton y marcando el primer gol con la mano. Luego, se lo inmortalizó como la “mano de Dios”.

No conforme con eso, “Pelusa” recibió de Héctor Enrique , dejó a cuanto inglés se le cruzó por el camino y marcó el “gol del Siglo”. Luego, la Selección Argentina eliminó a Bélgica y se coronó campeona del mundo frente a Alemania, sumando su segunda estrella.

Ahora, uno de los futbolistas más valorados del fútbol sueco y mundial, espera otra actuación de la Selección Argentina como aquella en Ciudad de México de Diego Maradona, pero con otro intérprete de lujo: Lionel Messi, que busca su tercera final en una Copa del Mundo.

Su amistad con el astro rosarino

Zlatan Ibrahimovic, de 44 años, jugó con Lionel Messi en Barcelona durante la temporada 2009/10, donde levantó dos Supercopa de España, una Liga de España, una Copa UEFA y el Mundial de Clubes, venciendo en la final a Estudiantes de La Plata.

Con la Selección Suecia tiene dos Mundiales en su haber: Corea Japón 2002, en la que enfrentó a la Albiceleste (1-1 y eliminación del equipo de Marcelo Bielsa) y Alemania 2006.