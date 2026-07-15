Filtraron los chats entre Cecilia Insinga y Luciana Elbusto: "Hija de p..."

Cuando salió a la luz el escándalo mediático por la infidelidad de Diego Brancatelli a Cecilia Insinga con Luciana Elbusto , se comenzó a rumorear que se había producido una conversación picante privada entre ellas, donde había sacado todos los trapitos al sol.

Mientras que Juan Etchegoyen había asegurado que la esposa del periodista llamó a la amante, pero ella no la atendió y ahora se conocieron esos chats.

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Luciana Elbusto compartió en sus redes un chat que decía: "Deseo que te mueras, hija de p...". Esto fue en el marco de una denuncia pública por amenazas que hicieron Diego Brancatelli y Cecilia Insinga, después de unas polémicas declaraciones del periodista sobre la Selección Argentina.

En LAM mostraron al aire aquellas conversaciones entre la esposa de Diego Brancatelli y la tercera en discordia. En uno de los chats, Cecilia Insinga le reclamaba que le conteste, después de haberla llamada en reiteradas oportunidades, tras el inicio del escándalo por la infidelidad.

Cecilia Insinga y Luciana Elbusto, enfrentadas.

"Te voy a llamar hasta que atiendas", le decía la periodista, además de la amenaza que compartió Luciana Elbusto antes. "No manches la profesión, hablar de la gente no es hacer periodismo", le decía Cecilia Insigna en otra de las conversaciones.

"Mudita resultaste, tanto ovario y ¿ahora te comés los mocos", insistía y sentenciaba: "Deseo que te pase lo peor que te pueda pasar, ya que sos tan zorra".