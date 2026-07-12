El inesperado comentario de Wanda Nara sobre Moria Casán

Wanda Nara tomó la palabra en el canal de streaming Bondi Live para referirse a Moria Casán cuando le dijeron que “La One” hablaba mal de ella con gran frecuencia y que la diva suele tener predilección por la China Suárez.

“Yo soy yo, Moria es Moria y Susana es Susana. Moria tiene mucho taco caminado y conoce el medio como nadie. Yo la admiro mucho como estrella, como mujer y como personaje. Entiendo su juego”, dijo Wanda Nara.

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Y agregó: “Yo soy de los medios como ella, pero tenemos distintas trayectorias y caminos. Admiro que a las 9 de la mañana haga un programa y esté impecable como está. Yo si hiciera eso tendría que levantarme a las 3 de la mañana”.

“Mi comentario siempre hacia Moria es de admiración. Tampoco tiene la necesidad de hacer lo que hace y ahí está, por oficio, por lo profesional, por amor y porque es laburo”, sentenció Wanda Nara.

La respuesta de Moria Casán a Wanda Nara

Luego de escucharla, Moria Casán dejó su actitud crítica hacia Nara y mostró un costado más amable con ella: “La verdad que un amor, gracias”.

Moria Casan habló de Wanda Nara.

“No lo digo porque ahora me haya halagado, ella siempre tuvo la mejor conmigo. Un tiempo atrás, en el programa de Gerardo Rozín, ella me pidió consejos, tips. Le dije que era un michifuz legal y se rió. Divina. Todo más que bien”, insistió la conductora de El Trece.

Y sentenció: “Yo nunca tomo algo que se dice en la tele como personal. Te pueden decir de todo, pero para mí es show. Una cámara es igual a un acting”.