Teresa Parodi llega a la Provincia de Buenos Aires con su disco "Hasta que amanezca"

Teresa Parodi llegará a La Plata para presentar “Hasta que amanezca”, su más reciente disco, en un concierto que tendrá lugar el viernes 24 de julio a las 21 en la Sala Piazzolla del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino.
Teresa Parodi, una grande de la música popular argentina, presenta su nuevo disco donde va del folklore a las nuevas sonoridades.
Teresa Parodi llegará a La Plata para presentar “Hasta que amanezca”, su más reciente disco, en un concierto que tendrá lugar el viernes 24 de julio a las 21 en la Sala Piazzolla del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino.
La reconocida cantora, compositora y referente fundamental de la música popular argentina compartirá en vivo las canciones de este nuevo álbum, una obra profunda y sensible que dialoga con las raíces culturales del país y, al mismo tiempo, con los desafíos y preguntas del presente.
Compuesto por once canciones, “Hasta que amanezca” reúne un repertorio que transita entre la tradición folklórica y nuevas búsquedas sonoras, con participaciones de artistas como Soledad Pastorutti, Lisandro Aristimuño, Susana Baca, Maggie Cullen, Julia Zenko y OKTO, entre otros.
En este concierto, Teresa Parodi ofrecerá un recorrido por las nuevas composiciones junto a las obras que forman parte de su vasto cancionero, en una propuesta donde la emoción, la reflexión y la poesía vuelven a encontrarse sobre el escenario.
Con “Hasta que amanezca”, Teresa Parodi reafirma una trayectoria artística esencial para la cultura argentina, en la que cada canción se convierte en una invitación a pensar, sentir y compartir.