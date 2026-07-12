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Teresa Parodi llega a la Provincia de Buenos Aires con su disco "Hasta que amanezca"

Teresa Parodi, una grande de la música popular argentina, presenta su nuevo disco donde va del folklore a las nuevas sonoridades.

Teresa Parodi, referente de la música popular.&nbsp;
Teresa Parodi, referente de la música popular. 

La reconocida cantora, compositora y referente fundamental de la música popular argentina compartirá en vivo las canciones de este nuevo álbum, una obra profunda y sensible que dialoga con las raíces culturales del país y, al mismo tiempo, con los desafíos y preguntas del presente.

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Compuesto por once canciones, “Hasta que amanezca” reúne un repertorio que transita entre la tradición folklórica y nuevas búsquedas sonoras, con participaciones de artistas como Soledad Pastorutti, Lisandro Aristimuño, Susana Baca, Maggie Cullen, Julia Zenko y OKTO, entre otros.

En este concierto, Teresa Parodi ofrecerá un recorrido por las nuevas composiciones junto a las obras que forman parte de su vasto cancionero, en una propuesta donde la emoción, la reflexión y la poesía vuelven a encontrarse sobre el escenario.

Con “Hasta que amanezca”, Teresa Parodi reafirma una trayectoria artística esencial para la cultura argentina, en la que cada canción se convierte en una invitación a pensar, sentir y compartir.

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