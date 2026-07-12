Lionel Scaloni bajó línea sobre la semi con Inglaterra: "Es un partido de fútbol, no busquemos otra cosa"

Lionel Scaloni, en conferencia de prensa.

"¿Qué mensaje le podemos dar a los argentinos que están ansiosos?", preguntaba un periodista, pero Lionel Scaloni no lo dejó terminar la pregunta y fue categórico: "Es un partido de fútbol eh, el mensaje es que es un partido de fútbol, no busquemos otra cosa. Es un partido de fútbol, vamos a jugar un partido contra una gran selección, que tiene un gran entrenador que lo aprecio, lo admiro mucho y es un partido de fútbol, punto. Y no es más que eso".

El mensaje de Lionel Scaloni Scaloni, TAJANTE de cara al cruce con Inglaterra en semis: "EL MESNSAJE ES QUE ES UN PARTIDO DE FÚTBOL, NO BUSQUEMOS OTRA COSA". pic.twitter.com/zFQhPFNmIU — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2026 Ya en la cancha había dicho que le "daba igual" el rival, si se trataba de Inglaterra o si hubiera clasificado Noruega, porque sus dirigidos se van a encontrar a “un equipo que juega muy bien, con un gran entrenador”, por lo que ahora “lo más importante” es la recuperación física, de cara a su segunda semifinal mundialista consecutiva.

El miércoles se esperan muchos hinchas de las dos selecciones. Esto sumado al histórico reclamo por Malvinas, que suenan en las canciones mundialistas y al recuerdo imperecedero de Diego Maradona, las declaraciones de Scaloni suenan como una bajada de línea para llevar tranquilidad en el encuentro el próximo miércoles en Atlanta a las 16.

Y resuenan también en Argentina: anoche en los festejos en el Obelisco, donde se registraron incidentes aislados que dejaron 13 personas asistidas por el SAME y motivaron un operativo de seguridad en la zona.

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