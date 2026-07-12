La sana costumbre de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina

Lionel Scaloni volvió a instalar a la Selección Argentina en las semifinales de una competencia. Nuevamente el combinado nacional se ubica dentro de los cuatro mejores y de esta manera, se agiganta un registro que roza la perfección: alcanzar las semifinales mínimamente en todos los certamenes en disputa.

Luego de la victoria ante Suiza por 3 a 1 en los cuartos de final del Mundial 2026 , el director técnico sumó un nuevo capítulo dorado a un ciclo implacable que ostenta un impresionante balance histórico.

Ahora. Inglaterra le ganó a la Noruega de Haaland y será el rival de la Argentina

Desde que asumió el cargo a finales de 2018, la Scaloneta se transformó en una máquina de ganar y competir. En el desglose de su trayectoria total en el banco de la Selección Argentina, el entrenador ya superó la barrera de los 100 partidos dirigidos. Sus asombrosas estadísticas generales reflejan la magnitud de su época: cosecha más de 70 partidos ganados, 18 empates y tan solo 9 derrotas en el historial global.

La regularidad de este ciclo técnico no tiene precedentes cercanos en el fútbol moderno. El camino comenzó con un proceso de recambio y se terminó transformando en la era más consistente de las últimas décadas. Desde un interinato hacia la gloria eterna, sin escalas.

El bautismo de fuego fue la Copa América de 2019 en Brasil, donde fue el nacimiento del ciclo. El inicio fue muy duro. La Selección Argentina cayó 2-0 ante Colombia, empató 1-1 con Paraguay gracias a un penal atajado por Franco Armani y logró la clasificación a cuartos tras vencer 2-0 a Qatar (invitado al torneo). En los cuartos de final, el equipo mostró una notable mejoría y superó con autoridad a Venezuela por 2-0 en el Maracaná, con goles de Lautaro Martínez y Giovani Lo Celso.

En las semifinales se dio un partido envuelto en grandes polémicas arbitrales por el uso del VAR, Argentina cayó 2-0 ante el local, Brasil. A pesar de la derrota, este encuentro marcó el click definitivo y el nacimiento de la Scaloneta. La Albiceleste se despidió con una sonrisa al vencer 2-1 a Chile en un partido muy caliente donde Lionel Messi terminó expulsado y así consiguió el tercer puesto.

La Scaloneta sigue haciendo historia.

El fin de la sequía en la Copa América 2021

Disputada bajo estrictas burbujas sanitarias por la pandemia, fue la consagración que rompió 28 años sin títulos para la Selección Mayor. Argentina lideró el Grupo A de manera invicta en la fase de grupos. Empató 1-1 con Chile en el debut y luego hilvanó tres triunfos consecutivos: 1-0 a Uruguay, 1-0 a Paraguay y 4-1 a Bolivia.

En los cuartos de final, la Selección Argentina goleó 3-0 a Ecuador con un fútbol de alto vuelo y con un Lionel Messi brillante. En las semifinales fue un duelo durisimo ante Colombia que terminó 1-1 en los 90 minutos. En la tanda de penales emergió la figura gigante de Emiliano "Dibu" Martínez, quien atajó tres penales en la noche del famoso "Mirá que te como". Por último, en la final Argentina venció 1-0 a Brasil con un golazo de emboquillada de Ángel Di María, logrando el ansiado título. Lionel Scaloni ya empezaba a quedar en la historia grande.

La Gloria Eterna en Qatar 2022

Fue la Copa del Mundo que consagró a Lionel Messi y metió a este equipo en las páginas doradas del deporte mundial. El torneo empezó con un cachetazo histórico al caer 2-1 ante Arabia Saudita, cortando un invicto de 36 partidos. Obligado a jugar "cinco finales" anticipadas, el equipo reaccionó a tiempo: venció 2-0 a México con un desahogo tremendo y superó 2-0 a Polonia con autoridad para clasificar como líder.

En los octavos de final, la Selección Argentina dominó a Australia, pero terminó sufriendo en la última jugada. Fue victoria 2-1 con una salvada agónica del "Dibu" Martínez. En cuartos de final fue la denominada "Batalla de Lusail" ante Países Bajos, el partido terminó caliente e igualado 2-2 tras un empate neerlandés en el último segundo. En los penales, el "Dibu" volvió a ser el héroe y Lautaro Martínez selló el pase.

En semifinales fue una exhibición de fútbol total. Argentina borró de la cancha a Croacia (que venía de eliminar a Brasil) con un contundente 3-0, destacando una jugada memorable de Messi ante Joško Gvardiol.

Considerada la mejor final de la historia de los mundiales. Tras un infartante 3-3 contra la Francia de Kylian Mbappé en los 120 minutos, Argentina se impuso con absoluta jerarquía en los penales para levantar la tercera Copa del Mundo.

La Selección Argentina nuevamente clasificada a una semifinal con Lionel Scaloni como entrenador.

Bicampeones de América en Estados Unidos 2024

El torneo de la reconfirmación, donde el equipo demostró que el hambre de gloria seguía intacto. Clasificación perfecta en el Grupo A sin recibir goles. Triunfos 2-0 ante Canadá, 1-0 frente a Chile sobre la hora y 2-0 ante Perú con un equipo alternativo. Luego, en cuartos de final Ecuador volvió a ser un rival durísimo. Tras empatar 1-1 sobre la hora, la definición se estiró a los penales. Pese a que Messi erró el primer tiro, el "Dibu" Martínez atajó dos penales consecutivos para salvar la ropa.

En semifinales, Argentina se volvió a ver las caras con Canadá y repitió la dosis: un sólido 2-0 con goles de Julián Álvarez y Lionel Messi para sacar pasaje a una nueva final. En el partido decisivo ante Colombia en Miami, Lionel Messi tuvo que salir lesionado y llorando en el segundo tiempo. Sin embargo, en el tiempo suplementario, Lautaro Martínez anotó el agónico 1-0 ante Colombia para coronar el bicampeonato de América.

La mística sigue viva en el Mundial 2026

La Scaloneta llegó al Mundial 2026 con la chapa del último campeón del mundo y volvió a meterse en la mesa chica del fútbol mundial. El equipo superó la exigente primera fase y la ronda de octavos afianzando su funcionamiento colectivo y rotando piezas clave ante el desgaste físico.

Con triunfos ante Argelia, Austria y Jordania redondeó una primera fase con triunfos en todos sus partidos. Ante Cabo Verde sufrió en el alargue para quedarse con un angustiante 3 a 2 y en octavos tuvo que dar vuelta de manera épica un partido ante Egipto que perdía por 2 a 0 y en 12 minutos logró darlo vuelta por 3 a 2.

En los cuartos de final, la Selección Argentina derrotó con absoluta autoridad a Suiza por 3-1. Los destellos individuales de los históricos y la frescura de la nueva generación aseguraron el boleto en un partido táctico y muy físico.

Con este nuevo logro, la racha se estira a cinco de cinco en llegadas a semifinales. El combinado nacional ya se prepara para afrontar una nueva semifinal del mundo frente a Inglaterra, manteniendo la asistencia perfecta en los últimos días de cada torneo. Por su parte, Lionel Scaloni sigue haciendo historia. Lo que comenzó como un interinato ya es el ciclo más exitoso de todos los tiempos de la Selección Argentina.