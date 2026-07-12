La Selección Argentina, en semifinales: le ganó a Suiza en tiempo extra y ahora va por Inglaterra

Otro triunfo agónico que mantiene el sueño de la Selección Argentina

La Selección Argentina volvió a tener otro partido para el infarto como el de Egipto, pero esta vez la resolución llegó en el complemento del tiempo extra con los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez luego de empatar 1 a 1 en los 90 minutos. Así, le ganó por 3 a 1 a Suiza y avanzó a las semifinales del Mundial 2026.

El equipo de Lionel Scaloni volvió a jugar 120 minutos, como en el cruce de 16avos de final ante Cabo Verde, y otra vez lo sacó adelante. Hace dos semana lo hizo gracias a los goles de sus dos marcadores centrales y ahora lo consiguió con los goles de sus referentes de áreas: a los 112 minutos, cuando el partido se encaminaba a los penales, el "Araña" Álvarez destrabó el partido con un verdadero golazo y a los 120 minutos el "Toro" Martínez liquidó la historia en un certero contraataque.

Estos dos goles le permitieron sacar adelante un partido que se tornó muy difícil porque, en el juego, la Selección Argentina no pasó bien. Suiza, por momentos, lo dominó y llegó merecidamente al empate más allá de que Alexis Mac Allister abrió el marcador a los 10 minutos del inicio del encuentro.

A pesar de la ventaja, Argentina no logró imponer condiciones en el juego y en el inicio del complemento fue superado por el conjunto helvético, que salió con todo y avisó con algunas aproximaciones hasta que los 22 minutos llegó el empate por intermedio de Dan Ndoye.

Inmediatamente a eso, y en su mejor momento, los europeos sufrieron la expulsión de Embolo y eso los hizo retroceder demasiado en el campo, algo que la Albiceleste aprovechó para tomar el control y generar varias situaciones. Sin embargo, el equipo nacional no estuvo fino, volvió a tener problemas en el mediocampo y por eso esta historia se definió en el tiempo extra.

Y cuando todo se encaminaba a los penales, aparecieron los goleadores para darle el triunfo a la Selección Argentina, que se clasificó por segunda vez consecutiva a la semifinales del Mundial, donde se medirá con Inglaterra, en lo que será un partido histórico para el fútbol mundial.