La Selección Argentina, en semifinales: le ganó a Suiza en tiempo extra y ahora va por Inglaterra

Otro triunfo agónico que mantiene el sueño de la Selección Argentina
La Selección Argentina volvió a tener otro partido para el infarto como el de Egipto, pero esta vez la resolución llegó en el complemento del tiempo extra con los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez luego de empatar 1 a 1 en los 90 minutos. Así, le ganó por 3 a 1 a Suiza y avanzó a las semifinales del Mundial 2026.
El equipo de Lionel Scaloni volvió a jugar 120 minutos, como en el cruce de 16avos de final ante Cabo Verde, y otra vez lo sacó adelante. Hace dos semana lo hizo gracias a los goles de sus dos marcadores centrales y ahora lo consiguió con los goles de sus referentes de áreas: a los 112 minutos, cuando el partido se encaminaba a los penales, el "Araña" Álvarez destrabó el partido con un verdadero golazo y a los 120 minutos el "Toro" Martínez liquidó la historia en un certero contraataque.
Estos dos goles le permitieron sacar adelante un partido que se tornó muy difícil porque, en el juego, la Selección Argentina no pasó bien. Suiza, por momentos, lo dominó y llegó merecidamente al empate más allá de que Alexis Mac Allister abrió el marcador a los 10 minutos del inicio del encuentro.
A pesar de la ventaja, Argentina no logró imponer condiciones en el juego y en el inicio del complemento fue superado por el conjunto helvético, que salió con todo y avisó con algunas aproximaciones hasta que los 22 minutos llegó el empate por intermedio de Dan Ndoye.
Inmediatamente a eso, y en su mejor momento, los europeos sufrieron la expulsión de Embolo y eso los hizo retroceder demasiado en el campo, algo que la Albiceleste aprovechó para tomar el control y generar varias situaciones. Sin embargo, el equipo nacional no estuvo fino, volvió a tener problemas en el mediocampo y por eso esta historia se definió en el tiempo extra.
Y cuando todo se encaminaba a los penales, aparecieron los goleadores para darle el triunfo a la Selección Argentina, que se clasificó por segunda vez consecutiva a la semifinales del Mundial, donde se medirá con Inglaterra, en lo que será un partido histórico para el fútbol mundial.
¡Final del partido: la Selección Argentina en las semifinales del Mundial 2026!
El equipo de Lionel Scaloni sacó adelante un partido muy complicado con un golazo de Julián Álvarez y otro de Lautaro Martínez para vencer por 3 a 1 a Suiza y avanzar a las semifinales, donde se medirá con Inglaterra.
¡GOOOOOOL DE ARGENTINA!
Lautaro Martínez, sobre el cierre del partido, aseguró el triunfo de la Selección Argentina que avanzará a las semifinales del Mundial 2026.
¡EL TOROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!— TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2026
A los 120' +1, Lautaro Martínez puso el 3-1 ante Suiza en los cuartos de final. pic.twitter.com/OFRg3Oh5T2
¡GOOOOOOOOL DE ARGENTINA!
Lo hizo Julián Álvarez. Golazo del delantero del Atlético de Madrid para destrabar un partido durísimo ante Suiza por los cuartos de final del Mundial.
¡GOLAZO INCREÍBLE DE JULIÁN!Con un tiro al ángulo, la Araña puso el 2-1 contra Suiza en el tiempo extra y sueña con las semifinales. pic.twitter.com/m0TI3mRLoO— DSPORTS (@DSports) July 12, 2026
Por un gol heroico: José "Flaco" López entró por Paredes
El futbolista formado en Lanús disputará los últimos minutos del cruce entre Argentina y Suiza.
¡Arrancó el complemento del tiempo extra!
Se juegan los últimos 15 minutos de un duro partido por los cuartos de final entre la Selección Argentina y su par de Suiza
¡Final de la etapa inicial del tiempo extra!
Argentina tuvo el dominio, contó con una chance de Thiago Almada, pero no pudo romper el cerrojo defensivo que propuso Suiza desde que juega con 10.
¡Arrancó el tiempo suplementario!
La Selección Argentina y Suiza van por la victoria en los últimos 30 minutos.
¡Final del partido!
La Selección Argentina y su par de Suiza igualaron 1 a 1 a lo largo de los 90 minutos y el cruce de cuartos de final irá al tiempo suplementario.
El arquero de Suiza evitó el gol de Argentina
Gregor Kobel respondió bárbaro ante una definición de tijera que ensayó Lisandro Martínez dentro del área.
LICHA CASI SENTENCIÓ EL PARTIDOLisandro Martínez, de tijera, intentó marcar el segundo del partido, pero Kobel estuvo sólido tras el intento del argentino.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/2q8DNQnrY7— DSPORTS (@DSports) July 12, 2026
Lo tuvo Lionel Messi, pero su tiro besó el palo
Tras una sucesión importante de pases, Enzo Fernández encontró al "10", que enganchó y sacó un remate rasante que besó el palo.
¡Se lo perdió Argentina!
Nico González no dio por perdida una pelota tras un centro pasado desde la derecha y la metió nuevamente en el área para la entrada de Mac Allister, que definió de cabeza por encima del travesaño.
QUÉ CERCA ESTUVO, ALEXISMac Allister casi marca el segundo de Argentina, tras el esfuerzo de Nico González, pero su cabezazo se fue desviado.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ecEXWuErRo— DSPORTS (@DSports) July 12, 2026
Buena noticia para Argentina: fue expulsado Embolo
El peligroso atacante suizo, que estaba haciendo estragos, recibió dos amarillas, la última por simulación (se comprobó mediante el VAR), y dejó a su equipo con diez.
¡GOL DE SUIZA!
Sobre los 22 minutos, el combinado helvético concretó lo que merecía tras una buena jugada que terminó con un remate cruzado de Dan Ndoye.
¡GOL DE SUIZA!Dan Ndoye se escapó y puso el 1-1 ante Argentina. pic.twitter.com/9XgbzWKeN5— DSPORTS (@DSports) July 12, 2026
La Selección Argentina no la pasa bien y volvió aparecer el "Dibu" Martínez
El arquero marplatense respondió bien en dos jugadas consecutivas que tuvo Suiza, la primera ante un cabezazo cruzado dentro dentro del área y la segunda con un remate desde afuera del área de Granit Xhaka
¡Comenzó el complemento!
La Selección Argentina y su par de Suiza disputan los últimos 45 minutos en Kansas City.
¡Final del primer tiempo!
Al cabo de los primeros 45 minutos, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se impone por 1 a 0 gracias a un gol de Alexis Mac Allister sobre los 10 minutos.
Apareció el "Dibu" Martínez y salvó a la Albiceleste
Sobre los 30 minutos, el arquero tuvo su primera intervención importante en el partido. El marplatense salió rápido, achicó y despejó el peligro cuando Embolo, tras una contra bien manejada, quedó en clara posición de gol.
LICHA Y DIBU SALVARON A ARGENTINAEntre los Martínez impidieron que Embolo concretara el empate para Suiza.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/bU8GEdz6q8— DSPORTS (@DSports) July 12, 2026
La Selección Argentina pegó rápido y domina tranquilo
El inicio favoreció a los helvéticos, que presionaron alto y complicaron, pero la Albiceleste encontró espacio con el paso de los minutos, lastimó con la pelota parada y pasó a dominar las acciones.
¡GOL DE ARGENTINA!
Sobre los 10 minutos, y tras un preciso tiro de esquina desde la izquierda, Alexis Mac Allister conectó en el primer palo, definió cruzado de cabeza y puso el 1 a 0 a favor de la Albiceleste.
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ARGENTINOOOOOOOOOOOOOOOOOO!A los 10', Mac Allister puso el 1-0 ante Suiza. pic.twitter.com/sLSzq2Do5E— TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2026
¡Arrancó el partido!
La Selección Argentina ya juega ante Suiza por el cruce de cuartos de final del Mundial 2026.
El emotivo momento del Himno Nacional
¡ASÍ SONÓ EL HIMNO NACIONAL ARGENTINO! pic.twitter.com/oeXGWOIHn6— TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2026
El clarito mensaje de "Dibu" Martínez, a minutos del inicio
La Albiceleste ya está en el campo de juego del Kansas City Stadium. En instantes arranca el partido.
¿ASÍ O MÁS CLARO?La arenga del Dibu Martínez previo al ingreso de Argentina en el estadio de Kansas.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/DxVfe2Dji9— DSPORTS (@DSports) July 12, 2026
¿Por qué la Selección Argentina saldrá un brazalete negro?
Es en homenaje por el fallecimiento de Antonio Rattín, ídolo de Boca Juniors y referente de la Selección Argentina, que murió este sábado a los 89 años. También habrá un minuto de silencio por la sorpresiva muerte del futbolista sudafricano Jayden Adams.
De "celeste y blanco", en busca de otro triunfo
La Selección Argentina usará la camiseta tradicional en el cruce ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.
#FIFAWorldCup Territorio sagrado, esperando por sus protagonistas Faltan 2 horas para que arranque #Argentina - #Suiza pic.twitter.com/539Ha3Hw4g— Selección Argentina (@Argentina) July 11, 2026
Suiza, también con formación confirmada
Con un cambio respecto al equipo que venció a Colombia en los octavos de final, el entrenador Murat Yakin definió el equipo para enfrentar a la Albiceleste.
En consecuencia, los 11 titulares suizos serán los siguientes: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Fabian Rieder, Djibril Sow, Dan Ndoye; Breel Embolo.
Our XI for the quarterfinal SRF 2, RTS 2, RSI La 2 pic.twitter.com/XMcSVQQzmB— Nati (@nati_sfv_asf) July 11, 2026
Inglaterra le ganó a Noruega y espera rival en las semifinales
Con un gol de Bellingham en el inicio del tiempo suplementario, el seleccionado inglés venció por 2 a 1 a los escandinavos y sigue en el Mundial 2026. El mediocampista del Real Madrid había marcado el primer gol de "Los Tres Leones", mientras que Schjelderup había puesto en ventaja al equipo de Haaland en el inicio del encuentro.
Argentina, con equipo confirmado
Lionel Scaloni repetirá la formación que usó en el cruce de octavos de final ante Egipto, donde la Selección Argentina logró una remontada histórica.
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Posible formaciones
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder o Djibril Sow, Rubén Vargas; Breel Embolo. DT: Murat Yakin.
Estadio: Arrowhead Stadium, Kansas City, Estados Unidos
Hora: 22:00
Árbitro: João Pinheiro (Portugal)
TV: Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSports
Streaming: Paramount+, Disney+ Premium y TyC Sports Play