domingo 12 de julio de 2026
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12 de julio de 2026
Otra vez entre los mejores

La Selección Argentina, en semifinales: le ganó a Suiza en tiempo extra y ahora va por Inglaterra

En un duro partido, la Selección Argentina encontró los goles en el complemento del tiempo extra y venció 3 a 1 a Suiza para seguir soñando en el Mundial 2026.

La Selección Argentina le ganó a Suiza y avanzó a las semifinales del Mundial 2026.

La Selección Argentina le ganó a Suiza y avanzó a las semifinales del Mundial 2026.

La Selección Argentina le ganó a Suiza y avanzó a las semifinales del Mundial 2026.

La Selección Argentina le ganó a Suiza y avanzó a las semifinales del Mundial 2026.

Otro triunfo agónico que mantiene el sueño de la Selección Argentina

La Selección Argentina volvió a tener otro partido para el infarto como el de Egipto, pero esta vez la resolución llegó en el complemento del tiempo extra con los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez luego de empatar 1 a 1 en los 90 minutos. Así, le ganó por 3 a 1 a Suiza y avanzó a las semifinales del Mundial 2026.

El equipo de Lionel Scaloni volvió a jugar 120 minutos, como en el cruce de 16avos de final ante Cabo Verde, y otra vez lo sacó adelante. Hace dos semana lo hizo gracias a los goles de sus dos marcadores centrales y ahora lo consiguió con los goles de sus referentes de áreas: a los 112 minutos, cuando el partido se encaminaba a los penales, el "Araña" Álvarez destrabó el partido con un verdadero golazo y a los 120 minutos el "Toro" Martínez liquidó la historia en un certero contraataque.

Estos dos goles le permitieron sacar adelante un partido que se tornó muy difícil porque, en el juego, la Selección Argentina no pasó bien. Suiza, por momentos, lo dominó y llegó merecidamente al empate más allá de que Alexis Mac Allister abrió el marcador a los 10 minutos del inicio del encuentro.

A pesar de la ventaja, Argentina no logró imponer condiciones en el juego y en el inicio del complemento fue superado por el conjunto helvético, que salió con todo y avisó con algunas aproximaciones hasta que los 22 minutos llegó el empate por intermedio de Dan Ndoye.

Inmediatamente a eso, y en su mejor momento, los europeos sufrieron la expulsión de Embolo y eso los hizo retroceder demasiado en el campo, algo que la Albiceleste aprovechó para tomar el control y generar varias situaciones. Sin embargo, el equipo nacional no estuvo fino, volvió a tener problemas en el mediocampo y por eso esta historia se definió en el tiempo extra.

Y cuando todo se encaminaba a los penales, aparecieron los goleadores para darle el triunfo a la Selección Argentina, que se clasificó por segunda vez consecutiva a la semifinales del Mundial, donde se medirá con Inglaterra, en lo que será un partido histórico para el fútbol mundial.

¡Final del partido: la Selección Argentina en las semifinales del Mundial 2026!

El equipo de Lionel Scaloni sacó adelante un partido muy complicado con un golazo de Julián Álvarez y otro de Lautaro Martínez para vencer por 3 a 1 a Suiza y avanzar a las semifinales, donde se medirá con Inglaterra.

¡GOOOOOOL DE ARGENTINA!

Lautaro Martínez, sobre el cierre del partido, aseguró el triunfo de la Selección Argentina que avanzará a las semifinales del Mundial 2026.

¡GOOOOOOOOL DE ARGENTINA!

Lo hizo Julián Álvarez. Golazo del delantero del Atlético de Madrid para destrabar un partido durísimo ante Suiza por los cuartos de final del Mundial.

Por un gol heroico: José "Flaco" López entró por Paredes

El futbolista formado en Lanús disputará los últimos minutos del cruce entre Argentina y Suiza.

¡Arrancó el complemento del tiempo extra!

Se juegan los últimos 15 minutos de un duro partido por los cuartos de final entre la Selección Argentina y su par de Suiza

¡Final de la etapa inicial del tiempo extra!

Argentina tuvo el dominio, contó con una chance de Thiago Almada, pero no pudo romper el cerrojo defensivo que propuso Suiza desde que juega con 10.

¡Arrancó el tiempo suplementario!

La Selección Argentina y Suiza van por la victoria en los últimos 30 minutos.

¡Final del partido!

La Selección Argentina y su par de Suiza igualaron 1 a 1 a lo largo de los 90 minutos y el cruce de cuartos de final irá al tiempo suplementario.

El arquero de Suiza evitó el gol de Argentina

Gregor Kobel respondió bárbaro ante una definición de tijera que ensayó Lisandro Martínez dentro del área.

Lo tuvo Lionel Messi, pero su tiro besó el palo

Tras una sucesión importante de pases, Enzo Fernández encontró al "10", que enganchó y sacó un remate rasante que besó el palo.

¡Se lo perdió Argentina!

Nico González no dio por perdida una pelota tras un centro pasado desde la derecha y la metió nuevamente en el área para la entrada de Mac Allister, que definió de cabeza por encima del travesaño.

Buena noticia para Argentina: fue expulsado Embolo

El peligroso atacante suizo, que estaba haciendo estragos, recibió dos amarillas, la última por simulación (se comprobó mediante el VAR), y dejó a su equipo con diez.

¡GOL DE SUIZA!

Sobre los 22 minutos, el combinado helvético concretó lo que merecía tras una buena jugada que terminó con un remate cruzado de Dan Ndoye.

La Selección Argentina no la pasa bien y volvió aparecer el "Dibu" Martínez

El arquero marplatense respondió bien en dos jugadas consecutivas que tuvo Suiza, la primera ante un cabezazo cruzado dentro dentro del área y la segunda con un remate desde afuera del área de Granit Xhaka

¡Comenzó el complemento!

La Selección Argentina y su par de Suiza disputan los últimos 45 minutos en Kansas City.

¡Final del primer tiempo!

Al cabo de los primeros 45 minutos, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se impone por 1 a 0 gracias a un gol de Alexis Mac Allister sobre los 10 minutos.

Apareció el "Dibu" Martínez y salvó a la Albiceleste

Sobre los 30 minutos, el arquero tuvo su primera intervención importante en el partido. El marplatense salió rápido, achicó y despejó el peligro cuando Embolo, tras una contra bien manejada, quedó en clara posición de gol.

La Selección Argentina pegó rápido y domina tranquilo

El inicio favoreció a los helvéticos, que presionaron alto y complicaron, pero la Albiceleste encontró espacio con el paso de los minutos, lastimó con la pelota parada y pasó a dominar las acciones.

¡GOL DE ARGENTINA!

Sobre los 10 minutos, y tras un preciso tiro de esquina desde la izquierda, Alexis Mac Allister conectó en el primer palo, definió cruzado de cabeza y puso el 1 a 0 a favor de la Albiceleste.

¡Arrancó el partido!

La Selección Argentina ya juega ante Suiza por el cruce de cuartos de final del Mundial 2026.

El emotivo momento del Himno Nacional

El clarito mensaje de "Dibu" Martínez, a minutos del inicio

La Albiceleste ya está en el campo de juego del Kansas City Stadium. En instantes arranca el partido.

¿Por qué la Selección Argentina saldrá un brazalete negro?

Es en homenaje por el fallecimiento de Antonio Rattín, ídolo de Boca Juniors y referente de la Selección Argentina, que murió este sábado a los 89 años. También habrá un minuto de silencio por la sorpresiva muerte del futbolista sudafricano Jayden Adams.

De "celeste y blanco", en busca de otro triunfo

La Selección Argentina usará la camiseta tradicional en el cruce ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Suiza, también con formación confirmada

Con un cambio respecto al equipo que venció a Colombia en los octavos de final, el entrenador Murat Yakin definió el equipo para enfrentar a la Albiceleste.

En consecuencia, los 11 titulares suizos serán los siguientes: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Fabian Rieder, Djibril Sow, Dan Ndoye; Breel Embolo.

Inglaterra le ganó a Noruega y espera rival en las semifinales

Con un gol de Bellingham en el inicio del tiempo suplementario, el seleccionado inglés venció por 2 a 1 a los escandinavos y sigue en el Mundial 2026. El mediocampista del Real Madrid había marcado el primer gol de "Los Tres Leones", mientras que Schjelderup había puesto en ventaja al equipo de Haaland en el inicio del encuentro.

Argentina, con equipo confirmado

Lionel Scaloni repetirá la formación que usó en el cruce de octavos de final ante Egipto, donde la Selección Argentina logró una remontada histórica.

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Posible formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder o Djibril Sow, Rubén Vargas; Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

Estadio: Arrowhead Stadium, Kansas City, Estados Unidos

Hora: 22:00

Árbitro: João Pinheiro (Portugal)

TV: Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSports

Streaming: Paramount+, Disney+ Premium y TyC Sports Play

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