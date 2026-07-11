Más oportunidades para aprender en Lomas: entregan anteojos gratuitos a vecinos

El acceso a la salud visual es un derecho fundamental que impacta de forma directa en el desarrollo personal, laboral y educativo. En Lomas de Zamora, más de 350 vecinos tuvieron controles oftalmológicos a través de operativos organizados por el Municipio y el Gobierno de la Provincia durante los meses de junio y julio.
La última jornada del programa "Ver para Seguir Aprendiendo" se hizo en la Escuela Primaria de Adultos Nº702, donde entregaron 249 pares de anteojos a 160 estudiantes mayores de 50 años. Primero, los profesionales de salud hicieron un escaneo computarizado con tecnología de precisión para detectar rápidamente cualquier dificultad de enfoque o vicio de refracción. Luego realizaron el tradicional test de lectura de carteles para evaluar la agudeza visual desde lejos y obtener un diagnóstico claro y completo del estado óptico de cada alumno.
Por último, se llevó adelante la confección y la entrega de los anteojos recetados en forma gratuita para quienes los necesitaban. "Estoy haciendo el segundo año de primaria, me falta un año más para recibirme y después poder seguir con la secundaria. Es importante recibir este tipo de atención porque hay muchas personas mayores que no lo podemos hacer de forma particular y hay obras sociales que ya casi no nos cubren", destacó Vicenta Malaspina, una de las estudiantes beneficiadas.
Jornada en la Escuela Primaria de Adultos Nº702.
Estas operativos se planifican en conjunto con la Fundación Banco Provincia, el Ministerio de Salud bonaerense y la Dirección General de Cultura y Educación. Anteriormente estuvieron en la Primaria de Adultos N°704 de Temperley.
Por su parte, el Programa de Salud Escolar ya alcanzó a más de 500 estudiantes de 1º grado con controles médicos y atención integral. La iniciativa llegó en lo que va del año a 22 escuelas en las que profesionales hicieron chequeos pediátricos, oftalmológicos, odontológicos, vacunación, charlas sobre alimentación saludable y técnicas de cepillado.
Guardia y estudios en el Hospital Oftalmológico de Lomas de Zamora
En el predio de 12 de Octubre y Las Heras funciona el Hospital Oftalmológico del Municipio, donde hay atención por guardia las 24 horas y estudios como prescripción de lentes, tomografía de coherencia óptica, campo visual computarizado y ecografía ocular.
"Trabajando en una obra se me clavó un metal en el ojo. Inmediatamente vine al hospital y me atendieron muy rápido, me hicieron una cirugía y salvaron mi ojo así que estoy muy agradecido a toda la gente que me atendió", destacó Máximo, un vecino que estuvo a punto de perder la vista y fue operado de urgencia.
Dentro del mismo predio también está el Hospital Odontológico, que tiene guardia y varias especialidades. Para sacar un turno, los vecinos tienen que entrar a la web del Municipio.