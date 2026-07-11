Más oportunidades para aprender en Lomas: entregan anteojos gratuitos a vecinos

El acceso a la salud visua l es un derecho fundamental que impacta de forma directa en el desarrollo personal, laboral y educativo. En Lomas de Zamora , más de 350 vecinos tuvieron controles oftalmológicos a través de operativos organizados por el Municipio y el Gobierno de la Provincia durante los meses de junio y julio.

La última jornada del programa "Ver para Seguir Aprendiendo" se hizo en la Escuela Primaria de Adultos Nº702 , donde entregaron 249 pares de anteojos a 160 estudiantes mayores de 50 años. Primero, los profesionales de salud hicieron un escaneo computarizado con tecnología de precisión para detectar rápidamente cualquier dificultad de enfoque o vicio de refracción. Luego realizaron el tradicional test de lectura de carteles para evaluar la agudeza visual desde lejos y obtener un diagnóstico claro y completo del estado óptico de cada alumno.

Por último, se llevó adelante la confección y la entrega de los anteojos recetados en forma gratuita para quienes los necesitaban. "Estoy haciendo el segundo año de primaria, me falta un año más para recibirme y después poder seguir con la secundaria. Es importante recibir este tipo de atención porque hay muchas personas mayores que no lo podemos hacer de forma particular y hay obras sociales que ya casi no nos cubren", destacó Vicenta Malaspina, una de las estudiantes beneficiadas.

Estas operativos se planifican en conjunto con la Fundación Banco Provincia , el Ministerio de Salud bonaerense y la Dirección General de Cultura y Educación . Anteriormente estuvieron en la Primaria de Adultos N°704 de Temperley .

Por su parte, el Programa de Salud Escolar ya alcanzó a más de 500 estudiantes de 1º grado con controles médicos y atención integral. La iniciativa llegó en lo que va del año a 22 escuelas en las que profesionales hicieron chequeos pediátricos, oftalmológicos, odontológicos, vacunación, charlas sobre alimentación saludable y técnicas de cepillado.

Guardia y estudios en el Hospital Oftalmológico de Lomas de Zamora

En el predio de 12 de Octubre y Las Heras funciona el Hospital Oftalmológico del Municipio, donde hay atención por guardia las 24 horas y estudios como prescripción de lentes, tomografía de coherencia óptica, campo visual computarizado y ecografía ocular.

"Trabajando en una obra se me clavó un metal en el ojo. Inmediatamente vine al hospital y me atendieron muy rápido, me hicieron una cirugía y salvaron mi ojo así que estoy muy agradecido a toda la gente que me atendió", destacó Máximo, un vecino que estuvo a punto de perder la vista y fue operado de urgencia.

Dentro del mismo predio también está el Hospital Odontológico, que tiene guardia y varias especialidades. Para sacar un turno, los vecinos tienen que entrar a la web del Municipio.