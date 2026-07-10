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10 de julio de 2026
Deportes.

En Lomas organizan caminatas saludables para personas mayores

La propuesta gratuita del Municipio busca promover la actividad física, la socialización y el contacto con la naturaleza. Cómo anotarse.

Nueva propuesta deportiva en el Parque de Lomas.

Nueva propuesta deportiva en el Parque de Lomas.

Caminar es una de las actividades físicas más recomendadas para cuidar la salud. Con esa premisa, el Municipio organiza encuentros gratuitos para que los vecinos de Lomas de Zamora hagan actividad física y disfruten de la recreación al aire libre.

Lomas Camina en Comunidad es el nombre de la propuesta para personas de 50 años en adelante, que tendrán la posibilidad de mejorar su bienestar a través del movimiento, la socialización y el contacto con la naturaleza. Los encuentros a cargo de la Agencia de Deportes Lomas se llevan a cabo los lunes, de 9 a 10.30, en el Parque de Lomas (Molina Arrotea y Las Lilas).

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Los interesados en participar tienen que anotarse por la web oficial. En el Parque de Lomas, las personas adultas mayores además pueden sumarse a las clases de gimnasia, vóley y aquagym.

Las jornadas de acondicionamiento físico se desarrollan los domingos, de 10 a 12, tanto en el Parque de Lomas (con inscripción previa por la web) como en el Parque Finky de Turdera (San Basilio 771) sin inscripción previa.

Inscripciones para la Escuela de Árbitros de Lomas de Zamora

Hace más de 10 años que en Lomas funciona una Escuela de Árbitros con formación gratuita, salida laboral y títulos oficiales homologados por la AFA. Desde el Municipio lanzaron nuevas inscripciones para los vecinos.

Con una duración de dos años, la cursada en el Parque de Lomas (Molina Arrotea y Las Lilas) comenzará el martes 4 de agosto y tendrá dos comisiones: una a la mañana con clases los martes a las 8.30 y los jueves a las 9; y otra en el turno noche con clases los martes y jueves a las 19.

Los egresados podrán hacer el examen de ingreso a la AFA para desempeñarse como árbitros en los diferentes torneos organizados por la Asociación. Asimismo, el título habilita a incorporarse tanto a las ligas municipales como regionales. Las inscripciones se hacen por la web del Municipio completando el formulario dentro de la sección capacitaciones y cursos.

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