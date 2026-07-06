Lanzan nuevas inscripciones en Lomas para la Escuela de Árbitros

Hace más de 10 años que en Lomas de Zamora funciona una Escuela de Árbitros con formación gratuita, salida laboral y títulos oficiales homologados por la AFA . Desde el Municipio lanzaron nuevas inscripciones para los vecinos.

Con una duración de dos años, la cursada en el Parque de Lomas (Molina Arrotea y Las Lilas) comenzará el martes 4 de agosto y tendrá dos comisiones: una a la mañana con clases los martes a las 8.30 y los jueves a las 9; y otra en el turno noche con clases los martes y jueves a las 19.

La parte teórica será en un aula y tanto la parte práctica como la prueba física final se desarrollarán en la cancha de fútbol profesional . También habrá entrenamientos en el gimnasio y la pista de atletismo .

Los egresados podrán hacer el examen de ingreso a la AFA para desempeñarse como árbitros en los diferentes torneos organizados por la Asociación. Asimismo, el título habilita a incorporarse tanto a las ligas municipales como regionales.

Cuando la escuela arrancó en 2012, el 95% de la matrícula estaba compuesta por hombres. A lo largo de los últimos años se incrementó un 40% la cantidad de mujeres que se anotan y egresaron de la escuela. Los requisitos para sumarse son ser mayor de 16 años y tener el secundario completo al finalizar el curso.

Las inscripciones se hacen por la web del Municipio completando el formulario dentro de la sección capacitaciones y cursos. Ante cualquier consulta, se pueden comunicar con Deportes Lomas por WhatsApp al 11-2571-4714.

Siguen los entrenamientos para la maratón en Lomas de Zamora

El 13 de septiembre se realizará una nueva edición de la maratón Lomas Corre en Comunidad en la Plaza Grigera y muchos vecinos están participando de los entrenamientos gratuitos que organiza el Municipio para llegar de la mejor manera.

Las jornadas de acondicionamiento físico se llevan a cabo los domingos, de 10 a 12, tanto en el Parque de Lomas (Molina Arrotea y Las Lilas) como en el Parque Finky de Turdera (San Basilio 771). "Es una propuesta pensada para que los vecinos se animen a entrenar y vean que pueden mejorar, participar y prepararse para la carrera que se hace en septiembre. En los entrenamientos hacemos acondicionamiento general, fuerza, coordinación, movilidad y trabajos aeróbicos", indicó Marcelo Acosta, uno de los profesores que está a cargo de las clases.

Alrededor de 40 personas están yendo a entrenar los domingos al Parque de Lomas. Para anotarse hay que llenar este formulario en la web oficial. Mientras que la actividad en Finky es sin inscripción previa. A su vez, las inscripciones para la maratón son por la web del Municipio.