Lanzan nuevas inscripciones en Lomas para la Escuela de Árbitros

Hace más de 10 años que en Lomas de Zamora funciona una Escuela de Árbitros con formación gratuita, salida laboral y títulos oficiales homologados por la AFA. Desde el Municipio lanzaron nuevas inscripciones para los vecinos.
Los vecinos ya pueden anotarse para hacer la carrera que otorga un título homologado por la AFA. Las clases arrancan en agosto.
Hace más de 10 años que en Lomas de Zamora funciona una Escuela de Árbitros con formación gratuita, salida laboral y títulos oficiales homologados por la AFA. Desde el Municipio lanzaron nuevas inscripciones para los vecinos.
Con una duración de dos años, la cursada en el Parque de Lomas (Molina Arrotea y Las Lilas) comenzará el martes 4 de agosto y tendrá dos comisiones: una a la mañana con clases los martes a las 8.30 y los jueves a las 9; y otra en el turno noche con clases los martes y jueves a las 19.
La parte teórica será en un aula y tanto la parte práctica como la prueba física final se desarrollarán en la cancha de fútbol profesional. También habrá entrenamientos en el gimnasio y la pista de atletismo.
Los egresados podrán hacer el examen de ingreso a la AFA para desempeñarse como árbitros en los diferentes torneos organizados por la Asociación. Asimismo, el título habilita a incorporarse tanto a las ligas municipales como regionales.
Cuando la escuela arrancó en 2012, el 95% de la matrícula estaba compuesta por hombres. A lo largo de los últimos años se incrementó un 40% la cantidad de mujeres que se anotan y egresaron de la escuela. Los requisitos para sumarse son ser mayor de 16 años y tener el secundario completo al finalizar el curso.
Las inscripciones se hacen por la web del Municipio completando el formulario dentro de la sección capacitaciones y cursos. Ante cualquier consulta, se pueden comunicar con Deportes Lomas por WhatsApp al 11-2571-4714.
El 13 de septiembre se realizará una nueva edición de la maratón Lomas Corre en Comunidad en la Plaza Grigera y muchos vecinos están participando de los entrenamientos gratuitos que organiza el Municipio para llegar de la mejor manera.
Las jornadas de acondicionamiento físico se llevan a cabo los domingos, de 10 a 12, tanto en el Parque de Lomas (Molina Arrotea y Las Lilas) como en el Parque Finky de Turdera (San Basilio 771). "Es una propuesta pensada para que los vecinos se animen a entrenar y vean que pueden mejorar, participar y prepararse para la carrera que se hace en septiembre. En los entrenamientos hacemos acondicionamiento general, fuerza, coordinación, movilidad y trabajos aeróbicos", indicó Marcelo Acosta, uno de los profesores que está a cargo de las clases.
Alrededor de 40 personas están yendo a entrenar los domingos al Parque de Lomas. Para anotarse hay que llenar este formulario en la web oficial. Mientras que la actividad en Finky es sin inscripción previa. A su vez, las inscripciones para la maratón son por la web del Municipio.