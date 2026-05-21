Entrenan en el Parque de Lomas y Finky para la maratón de septiembre

El 13 de septiembre se realizará una nueva edición de la maratón Lomas Corre en Comunidad . Muchos vecinos están participando de los entrenamientos gratuitos que organiza el Municipio para llegar de la mejor manera a la competencia .

Las jornadas de acondicionamiento físico se llevan a cabo los domingos, de 10 a 12, en el Parque de Lomas (Molina Arrotea y Las Lilas) y en el Parque Finky de Turdera (San Basilio 771) . "Es una propuesta pensada para que los vecinos se animen a entrenar y vean que pueden mejorar, participar y prepararse para la carrera que se hace en septiembre. En los entrenamientos hacemos acondicionamiento general, fuerza, coordinación, movilidad y trabajos aeróbicos", indicó Marcelo Acosta, uno de los profesores que está a cargo de las clases.

Alrededor de 40 personas están yendo a entrenar los domingos al Parque de Lomas. Para anotarse, los vecinos tienen que llenar este formulario en la web oficial . Mientras que la actividad en el Parque Finky es sin inscripción previa. "Siempre buscamos que sean jornadas entretenidas y que incluyan a vecinos que todavía no tienen un grupo para hacer actividad física o un entrenador particular", señaló Acosta, que es entrenador de atletismo y compite en maratones tanto de calle como trail (montañas, senderos y entornos naturales).

Marcelo también tiene un grupo de running junto a las profesoras Florencia Acosta y Marina Fernández que se llama Tiempo & Marca, y funciona de lunes a sábados en diferentes horarios dentro de la pista de atletismo del Parque de Lomas. Los interesados en sumarse pueden entrar a la cuenta de Instagram.

Ya hay fecha para la gran maratón en Lomas

La nueva edición de Lomas Corre en Comunidad se realizará el domingo 13 de septiembre en la Plaza Grigera para promover la actividad física, la vida saludable y el espíritu solidario entre los vecinos.

La jornada tendrá dos maratones: una de 3 kilómetros para quienes deseen participar de forma recreativa o estén dando sus primeros pasos en el deporte; y otra de 10 kilómetros destinada a corredores con mayor experiencia. La competencia contará con puestos de hidratación tanto en el recorrido como en la llegada, servicio médico y baños.

El evento tendrá un fin solidario ya que los vecinos podrán donar ropa deportiva y zapatillas para clubes de barrio e instituciones. Ya están abiertas las inscripciones para la maratón en la web del Municipio.