Escritores, libros y editoriales copan este sábado la Casa Carlos Fuentealba de Llavallol.

La Casa Carlos Fuentealba llevará adelante una feria del libro con editoriales independientes , presentaciones de autores y actividades culturales en su espacio de Llavallol . La iniciativa surge como una forma de relanzar la Biblioteca Popular Hugo Montero y consolidar un espacio de encuentro para lectores, escritores y vecinos de la región.

“Esperamos que esta feria sea un puntapié para fortalecer y ampliar un circuito de lectores y escritores en la zona sur”, expresó Damián Fau, integrante de la Casa Fuentealba, docente, bibliotecario y uno de los fundadores de la biblioteca popular.

La feria se realizará este sábado desde las 15 en la Casa Carlos Fuentealba, ubicada en Antártida Argentina 1753, en Llavallol. Comenzará con la apertura de los stands de editoriales, bibliotecas y espacios culturales.

A las 16 se presentará el libro “Pedro Pablo Turner. Entre dos proyectos de país”, con la presencia de su autora, la historiadora Patricia Rodríguez. Más tarde, a las 17, la escritora Marcela Rosenfeld participará con una lectura de cuentos.

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El cronograma continuará a las 18 con la presentación del libro “Esquema de una interpretación de El Eternauta”, a cargo de su autor Miguel Mazzeo, docente e investigador de la Universidad Nacional de Lanús.

El cierre artístico llegará a las 19.30 con música en vivo de Joel Lugonez, mientras que la feria finalizará oficialmente a las 20.

Impulsar un espacio cultural en Llavallol

Según explicó Fau, la idea de realizar la feria venía gestándose desde hace tiempo, pero recién este año pudieron concretarla tras el proceso de mudanza y reorganización de la Casa Fuentealba en su nueva sede sobre la avenida Antártida Argentina (antes estaban frente a la estación de Llavallol).

“Cuando nos mudamos priorizamos otras actividades más urgentes. Había mucho por arreglar y acondicionar. La feria siempre estuvo en carpeta, pero este año decidimos ponerla en práctica para hacer conocer más la biblioteca y generar referencia de un espacio de lectura en la zona”, señaló.

481049621_9264184097008438_6430497914682518615_n Durante la presentación de un libro en el espacio físico anterior, frente a la estación de Llavallol.

La Biblioteca Popular Hugo Montero nació a partir de donaciones de vecinos y colecciones personales. Con el tiempo, el grupo que impulsa el espacio fue construyendo un perfil propio para la biblioteca y una propuesta cultural vinculada a la lectura colectiva y el encuentro comunitario.

"Se fue armando el espacio de biblioteca, y las personas que lo hacemos donde están Ludmila, Cecilia, Sabrina, Sebastián, Iara y varios más que van y vienen. También le pusimos nombre, 'Biblioteca Popular Hugo Montero' en homenaje a Hugo, que desarrolló tanto trabajo desde la recuperación de miles de historias de las luchas populares y desde ese enorme proyecto que es la editorial Sudestada", destacó.

“Más allá de cierta imagen tradicional de una biblioteca como un lugar donde se guardan libros, nuestra visión es generar un espacio entre lectores, escritores y personas que gustan de la lectura. Queremos construir comunidad, con los libros como puentes”, remarcó Fau.

Resistir y crecer en tiempos difíciles

En ese sentido, la feria aparece como una apuesta cultural en un contexto que, según plantean desde la organización, resulta adverso para el sector. Fau cuestionó los recortes presupuestarios en áreas vinculadas a la cultura y sostuvo que “la precariedad de la vida hace que muchas familias prioricen lo urgente y releguen el acceso a actividades culturales”.

“Creemos que sostener estos espacios también es una forma de resistencia y de defender la manera en que queremos vivir: con construcción colectiva, solidaridad y comunidad”, expresó.

"Así como se ataca a las universidades públicas, la cultura también ha sido atacada en los últimos años. Igual que en la dictadura. Pero esperamos también ser quienes aportemos elementos para que este tiempo de oscurantismo pase, y la cultura y el arte vuelvan a cobrar un impulso y nueva fuerza, como parte de un proyecto de sociedad donde valga la pena vivir. Porque, si para algo sirven los libros, es para soñar e imaginar otros mundos posibles, para conocer nuestra historia, y aprender del pasado. Por eso son tan importantes estos espacios", concluyó.