Llavallol: la Casa Carlos Fuentealba prepara su 1° Feria del Libro.

La Casa Cultural Carlos Fuentealba de Llavallol organiza su 1° Feria del Libro. Será el 23 de mayo, en su Biblioteca Popular Hugo Montero, con entrada libre y gratuita. Será una oportunidad para el encuentro con editoriales independientes, vecinos y escritores.

"Queremos abrir este encuentro entre libros, escritores, lectores, editoriales, librerías y bibliotecas, como forma de conectarnos en una comunidad lectora", destacaron desde el espacio ubicado en Antártida Argentina 1753, Llavallol.

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Algunos de los autores que presentarán sus libros serán Patricia Rodríguez y Miguel Mazzeo. También estarán presentes las editoriales y librerías Contrahegemonía Libros, Nueva Editorial Canaan, Editorial y Librería Sudestada, Ediciones UNGS, Mágicas Naranjas Editorial y Charco Editorial Artesanal, entre otras.

Desde el espacio de Llavallol destacaron la importancia de generar este tipo de espacios: "Nos encontramos atravesando un contexto de profunda crisis social y de particular ataque a la educación y a la cultura".

"Es necesario, hoy más que nunca, librar una batalla de ideas que nos permita poner en discusión las formas cada vez más mercantilizadas y para pocos en las que se piensan la educación y la vida cultural (como tantos otros aspectos vitales en nuestra sociedad). Pero también debemos proyectar y construir otra mirada. Para ello es preciso encontrarnos, compartir y pensar juntes", manifestaron.

La cita será el sábado 23 de mayo, a partir de las 15.