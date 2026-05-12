martes 12 de mayo de 2026
Escribinos
12 de mayo de 2026
Imperdible.

Llavallol: la Casa Carlos Fuentealba prepara su 1° Feria del Libro

Será el sábado 23, desde las 15, en la Biblioteca Popular Hugo Montero, en un encuentro entre editoriales, librerías y vecinos en Llavallol.

Llavallol: la Casa Carlos Fuentealba prepara su 1° Feria del Libro.

Llavallol: la Casa Carlos Fuentealba prepara su 1° Feria del Libro.

La Casa Cultural Carlos Fuentealba de Llavallol organiza su 1° Feria del Libro. Será el 23 de mayo, en su Biblioteca Popular Hugo Montero, con entrada libre y gratuita. Será una oportunidad para el encuentro con editoriales independientes, vecinos y escritores.

"Queremos abrir este encuentro entre libros, escritores, lectores, editoriales, librerías y bibliotecas, como forma de conectarnos en una comunidad lectora", destacaron desde el espacio ubicado en Antártida Argentina 1753, Llavallol.

Lee además
La mujer detenida por la Policía Bonaerense.
Allanamientos.

Era líder de una banda narco que operaba en Llavallol: la detuvieron junto a su cómplice
Encontraron a Leona, la perra desaparecida en un incendio.
Alivio.

Final feliz en Llavallol: apareció Leona, la perra que había escapado durante un incendio

Algunos de los autores que presentarán sus libros serán Patricia Rodríguez y Miguel Mazzeo. También estarán presentes las editoriales y librerías Contrahegemonía Libros, Nueva Editorial Canaan, Editorial y Librería Sudestada, Ediciones UNGS, Mágicas Naranjas Editorial y Charco Editorial Artesanal, entre otras.

El libro y el encuentro colectivo como espacio de resistencia

Desde el espacio de Llavallol destacaron la importancia de generar este tipo de espacios: "Nos encontramos atravesando un contexto de profunda crisis social y de particular ataque a la educación y a la cultura".

"Es necesario, hoy más que nunca, librar una batalla de ideas que nos permita poner en discusión las formas cada vez más mercantilizadas y para pocos en las que se piensan la educación y la vida cultural (como tantos otros aspectos vitales en nuestra sociedad). Pero también debemos proyectar y construir otra mirada. Para ello es preciso encontrarnos, compartir y pensar juntes", manifestaron.

La cita será el sábado 23 de mayo, a partir de las 15.

Temas
Seguí leyendo

Era líder de una banda narco que operaba en Llavallol: la detuvieron junto a su cómplice

Final feliz en Llavallol: apareció Leona, la perra que había escapado durante un incendio

Encaran más obras en Lomas para mejorar los drenajes y el tránsito vehicular

Desesperada búsqueda de Leona, una perra que escapó tras un incendio en Llavallol

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Alumnos de Banfield recorrieron su barrio y conocieron lugares emblemáticos.
Salidas educativas.

Alumnos de Banfield recorrieron su barrio y conocieron lugares emblemáticos

Las más leídas

Te Puede Interesar

Wanda Nara y Martín Migueles. 
¿Qué onda?

Wanda Nara confirmó cuándo se separó de Martín Migueles