La Biblioteca Mentruyt, un símbolo cultural de Lomas de Zamora, celebra sus 126 años

La biblioteca sigue más firme que nunca: a pesar de la presencia de la tecnología, los libros siguen dando de qué hablar.

La Biblioteca Popular Antonio Mentruyt de Lomas de Zamora continúa siendo mucho más que un espacio lleno de libros: es uno de los símbolos culturales más importantes del distrito. Hoy cumple sus primeros 126 años de vida y conserva la esencia con la que fue creada hace más de un siglo: generar un vínculo entre la lectura y los vecinos.

En pleno centro lomense, sobre la calle Italia 44, la institución todavía conserva parte de la memoria de la ciudad , a la vez que sigue atrayendo a nuevas generaciones de vecinos y estudiantes que encuentran allí no solamente material bibliográfico, sino también un espacio de encuentro y aprendizaje.

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Fundada el 12 de mayo de 1900 por Antonio Mentruyt , la biblioteca nació impulsada por una necesidad : acercar la lectura y el conocimiento a la comunidad. Su creador logró transformar aquella idea inicial en una institución que sigue vigente y que incluso se instaló como un emblema cultural de la zona.

En su histórico edificio , uno de los elementos más valiosos que se conserva es un reloj de pared que perteneció al propio Antonio y a su esposa, Josefa Peña . La pieza de madera fue donada por los bisnietos de Mentruyt y actualmente se encuentra exhibida en la Sala Roberto Payró . “Ese reloj fue un obsequio que recibió la pareja en su casamiento, en 1888, y acompañó la vida cotidiana de la familia en su vivienda de la calle Brown 18, actual Brown 2120, hasta principios de la década de 1990”, señalaron desde la institución, con emoción.

1984a80b-d18b-4f73-ad6b-a9cc086439a8 El reloj fue donado por la familia Mentruyt y se exhibe en la institución emblemática de Lomas de Zamora.

Ese reloj fue un obsequio que recibió la pareja en su casamiento, en 1888, y acompañó la vida cotidiana de la familia en su vivienda de la calle Brown 18, actual Brown 2120, hasta principios de la década de 1990 Ese reloj fue un obsequio que recibió la pareja en su casamiento, en 1888, y acompañó la vida cotidiana de la familia en su vivienda de la calle Brown 18, actual Brown 2120, hasta principios de la década de 1990

La Sala Roberto Payró también representa otra parte importante de la historia local. Allí se conservan distintos objetos históricos y materiales vinculados al reconocido periodista y escritor vinculado a Lomas de Zamora. “Su familia le donó gentilmente a la institución parte de su biblioteca personal, mobiliario y objetos históricos que conservamos con sentimiento”, agregaron.

Hoy en día, la biblioteca mantiene actividad diaria constante. Las visitas guiadas para jardines, escuelas primarias, secundarias y terciarios son claves para acercar a los jóvenes a la lectura. Las mismas se realizan de lunes a viernes, de 11 a 15, y se encuentran a cargo del bibliotecario Christian Pereyra.

Las visitas guiadas para jardines, escuelas primarias, secundarias y terciarios son claves para acercar a los jóvenes a la lectura.

Además, como sucede cada año, la institución participa de la Feria del Libro de Buenos Aires con el objetivo de incorporar nuevo material bibliográfico que les permita continuar ampliando su catálogo.

En tiempos donde la tecnología parece ser avasallante, la Biblioteca Antonio Mentruyt resiste el paso del tiempo y mantiene la misma identidad que la convirtió en un emblema. Entre libros, la institución sigue escribiendo una parte importante de la historia de Lomas de Zamora.