Comenzó la Liga Municipal de Patín de Lomas de Zamora: las mejores fotos

En el Club Los Andes, el Municipio de Lomas de Zamora dio inicio a una nueva edición de la Liga Municipal de Patín, que promueve el patinaje artístico y recreativo, fomentando el trabajo en equipo, la competencia sana y la inclusión social.
El Municipio lanzó una nueva edición de la Liga en el Club Los Andes. Participaron más de 370 deportistas de 30 clubes.
En el Club Los Andes, el Municipio de Lomas de Zamora dio inicio a una nueva edición de la Liga Municipal de Patín, que promueve el patinaje artístico y recreativo, fomentando el trabajo en equipo, la competencia sana y la inclusión social.
Más de 370 deportistas de 30 clubes participaron de esta gran jornada deportiva. De la Liga pueden participar patinadores de diversas edades y niveles técnicos, organizando torneos y encuentros durante todo el año.
Además de la liga de clubes, existen escuelitas gratuitas en parques como Albertina, Caaguazú e Isabel la Católica, espacios que se llenan de talento, esfuerzo y pasión.