Comenzó la Liga Municipal de Patín de Lomas de Zamora: las mejores fotos

Una jornada a puro patín en el Club Los Andes.

En el Club Los Andes, el Municipio de Lomas de Zamora dio inicio a una nueva edición de la Liga Municipal de Patín, que promueve el patinaje artístico y recreativo, fomentando el trabajo en equipo, la competencia sana y la inclusión social.

Más de 370 deportistas de 30 clubes participaron de esta gran jornada deportiva. De la Liga pueden participar patinadores de diversas edades y niveles técnicos, organizando torneos y encuentros durante todo el año.

Además de la liga de clubes, existen escuelitas gratuitas en parques como Albertina, Caaguazú e Isabel la Católica, espacios que se llenan de talento, esfuerzo y pasión.

Las mejores fotos de la jornada de Patín en el Club Los Andes image

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