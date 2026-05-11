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11 de mayo de 2026
Deporte.

Comenzó la Liga Municipal de Patín de Lomas de Zamora: las mejores fotos

El Municipio lanzó una nueva edición de la Liga en el Club Los Andes. Participaron más de 370 deportistas de 30 clubes.

Una jornada a puro patín en el Club Los Andes.&nbsp;

Una jornada a puro patín en el Club Los Andes. 

En el Club Los Andes, el Municipio de Lomas de Zamora dio inicio a una nueva edición de la Liga Municipal de Patín, que promueve el patinaje artístico y recreativo, fomentando el trabajo en equipo, la competencia sana y la inclusión social.

Más de 370 deportistas de 30 clubes participaron de esta gran jornada deportiva. De la Liga pueden participar patinadores de diversas edades y niveles técnicos, organizando torneos y encuentros durante todo el año.

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Además de la liga de clubes, existen escuelitas gratuitas en parques como Albertina, Caaguazú e Isabel la Católica, espacios que se llenan de talento, esfuerzo y pasión.

Las mejores fotos de la jornada de Patín en el Club Los Andes

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