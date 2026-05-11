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11 de mayo de 2026
Impulsadas por el Municipio.

Una por una, las actividades gratuitas que hay en Lomas para los jóvenes

Los vecinos de 12 a 29 años tienen diferentes propuestas para aprender, expresarse y descubrir nuevos intereses en los barrios.

En Lomas hay múltiples actividades gratuitas para jóvenes.

En Lomas hay múltiples actividades gratuitas para jóvenes.

Los jóvenes de Lomas de Zamora pueden sumarse a las diferentes actividades gratuitas que impulsa el Municipio para aprender, expresarse y descubrir nuevos intereses.

En los barrios hay sedes que ofrecen talleres para vecinos de 12 a 29 años. En el Punto Joven Sociocultural de Fiorito (Darwin 1735) hay acrobacia en tela, escritura creativa, teatro, artes visuales y grabado.

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Mientras que en el Punto Joven Teatro y Comunidad de Lomas (Av. Hipólito Yrigoyen 9437) cuentan con clases de canto e instrumento, danzas urbanas, diseño y realización de vestuario, danzas contemporáneas, artes visuales y escritura creativa.

En Lamadrid funciona el Punto Joven Multideportivo sobre la calle Otto Krausse 4633 con propuestas como danzas urbanas, voley mixto, kickboxing, artes visuales y futsal (sub 15, sub 18 y sub 21).

Por su parte, en el Punto Joven Cultura Sustentable de Centenario (Bucarest 259) ofrecen artes visuales, teatro, ensamble musical, taekwondo y danzas urbanas. También está el Punto Joven La Estación de Fiorito (Pilcomayo 342) con propuestas de dibujo y pintura, malabarismo y danzas urbanas.

Y en el Punto Joven La Plaza de Albertina (Montiel y Atenas) hay futsal masculino, hockey femenino, artes visuales y boxeo recreativo. Para anotarse, los vecinos tienen que entrar a la web del Municipio, llenar un formulario con sus datos y elegir el taller en el que van a participar.

Además de las actividades recreativas y formativas, en estos espacios se abordan distintas temáticas fundamentales para el desarrollo integral de las juventudes como la prevención de adicciones, la violencia de género y la salud sexual, entre otras.

Más propuestas para los jóvenes de Lomas

Más de 200 pibes de distintos barrios ya se pusieron la camiseta para dar inicio a la Liga Joven de la Comunidad, una competencia para los categorías sub 15, sub 18 y sub 21. Esta propuesta nació para seguir fortaleciendo el acceso al deporte y la recreación.

Y el mes pasado lanzaron Impulso Joven con el objetivo de que vecinos de 16 a 29 años tengan cursos gratuitos de formación en oficios. Ya comenzaron las clases de manicuría, panadería y de maestro pizzero y rotisero.

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