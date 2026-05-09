Se viene un torneo de pádel en Lomas: cuándo será y cómo anotarse

El padel es un deporte que volvió a tener popularidad en los últimos años con muchas personas que lo practican y juegan de forma recreativa. La próxima semana, el Municipio realizará un nuevo torneo gratuito para los vecinos de Lomas de Zamora.
En la nueva edición de la competencia organizada por el Municipio podrán participar vecinos y vecinas mayores de 50 años.
El padel es un deporte que volvió a tener popularidad en los últimos años con muchas personas que lo practican y juegan de forma recreativa. La próxima semana, el Municipio realizará un nuevo torneo gratuito para los vecinos de Lomas de Zamora.
La competencia se realizará el 11, 12 y 13 de mayo, de 18.30 a 21.30, en el Parque de Lomas ubicado sobre Molina Arrotea y Las Lilas. Podrán participar hombres y mujeres mayores de 50 años que deberán anotarse completando este formulario con sus datos.
El predio tiene 3 canchas de césped sintético, medidas oficiales y vidrios templados que dan seguridad y son resistentes a los golpes de las pelotas. El año pasado se organizó el primer torneo de padel y también se creó la Escuela Municipal con clases gratuitas para más de 90 vecinos.
Las canchas también están disponibles de lunes a domingos, de 9 a 21, y cuentan con turnos de 1 hora para partidos en formato singles (2 jugadores) o dobles (4 jugadores). Para reservarlas, hay que entrar a este link y elegir tanto el día como el horario que van a utilizarlas.
Después tienen que completar los datos de los participantes y luego recibirán un mail confirmando la reserva que se puede hacer desde 24 hasta 72 horas de anticipación. Cada una de las parejas y/o grupos deberán presentar el DNI antes de utilizar las canchas y llevar sus propias paletas y pelotas.
El Municipio creó la nueva Agencia de Deportes para seguir potenciando las actividades que se llevan a cabo en distintos barrios. El año pasado hubo más de 4 mil personas participando en las 90 clases semanales que se dieron en el marco del programa Estaciones Deportivas en parques, plazas e instituciones. Mientras que más de 7.500 estudiantes de 4° grado formaron parte de las clases gratuitas de natación.
Los objetivos para este años son sumar más disciplinas y lugares para hacer actividades deportivas, una nueva edición de la Copa Comunidad 2026, Lomas Camina en Comunidad y nuevas estaciones de calistenia.