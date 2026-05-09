Se viene un torneo de pádel en Lomas: cuándo será y cómo anotarse

El padel es un deporte que volvió a tener popularidad en los últimos años con muchas personas que lo practican y juegan de forma recreativa. La próxima semana, el Municipio realizará un nuevo torneo gratuito para los vecinos de Lomas de Zamora .

La competencia se realizará el 11, 12 y 13 de mayo, de 18.30 a 21.30, en el Parque de Lomas ubicado sobre Molina Arrotea y Las Lilas. Podrán participar hombres y mujeres mayores de 50 años que deberán anotarse completando este formulario con sus datos.

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El predio tiene 3 canchas de césped sintético, medidas oficiales y vidrios templados que dan seguridad y son resistentes a los golpes de las pelotas. El año pasado se organizó el primer torneo de padel y también se creó la Escuela Municipal con clases gratuitas para más de 90 vecinos.

Las canchas también están disponibles de lunes a domingos, de 9 a 21, y cuentan con turnos de 1 hora para partidos en formato singles (2 jugadores) o dobles (4 jugadores). Para reservarlas, hay que entrar a este link y elegir tanto el día como el horario que van a utilizarlas.

Después tienen que completar los datos de los participantes y luego recibirán un mail confirmando la reserva que se puede hacer desde 24 hasta 72 horas de anticipación. Cada una de las parejas y/o grupos deberán presentar el DNI antes de utilizar las canchas y llevar sus propias paletas y pelotas.

Lomas tiene una nueva Agencia de Deportes

El Municipio creó la nueva Agencia de Deportes para seguir potenciando las actividades que se llevan a cabo en distintos barrios. El año pasado hubo más de 4 mil personas participando en las 90 clases semanales que se dieron en el marco del programa Estaciones Deportivas en parques, plazas e instituciones. Mientras que más de 7.500 estudiantes de 4° grado formaron parte de las clases gratuitas de natación.

Los objetivos para este años son sumar más disciplinas y lugares para hacer actividades deportivas, una nueva edición de la Copa Comunidad 2026, Lomas Camina en Comunidad y nuevas estaciones de calistenia.