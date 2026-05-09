Picantes chats del novio de Yipio de Gran Hermano: "Fotos del pi..."

Yipio de Gran Hermano con su novio.

Yisela “Yipio” Pintos abandonó la casa Gran Hermano Generación Dorada , por pedido de su familia y en particular de su pareja, luego que le informen sobre los problemas de salud de su mamá. La comediante uruguaya decidió dejar el certamen de Telefe.

En medio de su salida de Gran Hermano se abrió una polémica con su novio Matías Centurión, quien publicó un fuerte posteo y luego salieron a la luz picantes chats.

Sorpresivo. Yipio abandonó Gran Hermano por la salud de su mamá

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“Empezaron a difundirse chats de su pareja hablando de juntarse a matear con una supuesta amante”, contó Santiago Riva Roy en la pantalla de América TV.

Además, la cosa no quedó ahí y el panelista de DDM, el ciclo que conduce Mariana Fabbiani, agregó que circularon “fotos del pirulín” de Matías Centurión.

matias Chats del novio de Yipio de Gran Hermano.

Salida de Yipio de Gran Hermano y escándalo

La situación se habría producido en simultáneo con la enfermedad de la mamá de Yipio, y ahora el escándalo se acrecentó por supuestas infidelidades de su pareja.

“Hay chats de chicas que lo empezaron a escrachar”, explicó el panelista de América TV sobre el escándalo que rodea a la exparticipante de Gran Hermano.

Si bien Mariana Fabbiani recalcó que la selfie de Centurión que mostraron al aire estaba editada para tapar los genitales, Riva Roy enfatizó: “Al parecer envía fotos a mujeres”.