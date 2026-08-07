viernes 07 de agosto de 2026
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7 de agosto de 2026
A través de la historia

Temperley, con pocos pergaminos en el estadio León Kolbowski

La última vez que Temperley visitó a Atlanta fue con triunfo, pero el recinto ubicado en Humboldt 374, en Villa Crespo, se convirtió en un duro escollo.

Villa Crespo, territorio difícil para Temperley.

Villa Crespo, territorio difícil para Temperley.

Temperley y Atlanta, dos de los equipos protagonistas y con aspiraciones de ascenso en la zona B del Torneo de Primera Nacional, se enfrentarán este domingo por la 24º fecha en Villa Crespo. Difícil parada para el equipo de Nicolás Domingo, que viene de perder un invicto de nueve partidos.

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El estadio León Kolbowski, ubicado en la calle Humboldt 374, ha sido un terreno poco fructífero para el Gasolero a lo largo de la historia. Si bien son siete los triunfos en calidad de visitante que consiguió sobre el Bohemio, cinco los consiguió en ese reducto y los restantes en terrenos neutrales.

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El triunfo de Temperley que se hizo esperar

La última fue por la 10º fecha (8 de abril) de la Primera Nacional en 2024 por 2-0, con goles de Lucas Angelini, de penal, y Luis López. Luego de ese enfrentamiento, renunciaron los técnicos Mario Sciacqua y Pablo Frontini.

Temperley ganó cinco veces en Villa Crespo.

Temperley ganó cinco veces en Villa Crespo.

Esa victoria, que coincidió con la última visita de Temperley, cortó con una racha de 11 enfrentamientos sin victorias frente a Atlanta en el historial general. El mismo no se daba desde la Primera B Metropolitana de la temporada 2009/10, en la 23º fecha /27 de enero de 2010), cuando en el estadio Alfredo Beranger venció por 2-0, con goles de Luis López y Federico Crivelli, de penal.

La anterior en Villa Crespo había sido por la 5º fecha del Torneo de Primera B Metropolitana 2009/10 (2 de septiembre) por 3-0, con tantos de Jorge Stranges, Claudio Ismail y Guillermo De Lucca -actual DT de la Reserva-.

Historial como visitante y general

El primer éxito de Temperley como visitante se dio en el Torneo Metropolitano 1975 (4-2). Y la lista continúa con Primera B 1981 (1-0), Primera División 1984 (1-0), Primera B 2000/01 (3-0), Primera B 2004/05 (3-0, en Huracán), Primera B 2008/09 (1-0, en Platense) y Primera Nacional 2024 (2-0).

A la fecha, Celestes y Bohemios se vieron las caras en 63 oportunidades, con una ventaja de 10 partidos a favor de Atlanta que se impuso en 26 (85 goles) contra 16 de Temperley (64 goles) y 21 empates.

Los partidos más recordados fueron las finales de la Primera B 1982, ambas jugadas en cancha de Huracán. En la primera ganó Temperley 2-1 (Eduardo Masotto y Ricardo Dabrowski; Omar Porté –p-) y en la revancha venció Atlanta 1-0 (Omar Porté –p-). El Gasolero logró el ascenso por penales (13-12).

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