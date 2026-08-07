Temperley, con pocos pergaminos en el estadio León Kolbowski

Temperley y Atlanta , dos de los equipos protagonistas y con aspiraciones de ascenso en la zona B del Torneo de Primera Nacional , se enfrentarán este domingo por la 24º fecha en Villa Crespo . Difícil parada para el equipo de Nicolás Domingo , que viene de perder un invicto de nueve partidos.

El estadio León Kolbowski , ubicado en la calle Humboldt 374, ha sido un terreno poco fructífero para el Gasolero a lo largo de la historia. Si bien son siete los triunfos en calidad de visitante que consiguió sobre el Bohemio , cinco los consiguió en ese reducto y los restantes en terrenos neutrales.

La última fue por la 10º fecha (8 de abril) de la Primera Nacional en 2024 por 2-0, con goles de Lucas Angelini, de penal, y Luis López . Luego de ese enfrentamiento, renunciaron los técnicos Mario Sciacqua y Pablo Frontini.

Esa victoria, que coincidió con la última visita de Temperle y, cortó con una racha de 11 enfrentamientos sin victorias frente a Atlanta en el historial general. El mismo no se daba desde la Primera B Metropolitana de la temporada 2009/10, en la 23º fecha /27 de enero de 2010), cuando en el estadio Alfredo Beranger venció por 2-0, con goles de Luis López y Federico Crivelli, de penal.

La anterior en Villa Crespo había sido por la 5º fecha del Torneo de Primera B Metropolitana 2009/10 (2 de septiembre) por 3-0, con tantos de Jorge Stranges, Claudio Ismail y Guillermo De Lucca -actual DT de la Reserva-.

Historial como visitante y general

El primer éxito de Temperley como visitante se dio en el Torneo Metropolitano 1975 (4-2). Y la lista continúa con Primera B 1981 (1-0), Primera División 1984 (1-0), Primera B 2000/01 (3-0), Primera B 2004/05 (3-0, en Huracán), Primera B 2008/09 (1-0, en Platense) y Primera Nacional 2024 (2-0).

A la fecha, Celestes y Bohemios se vieron las caras en 63 oportunidades, con una ventaja de 10 partidos a favor de Atlanta que se impuso en 26 (85 goles) contra 16 de Temperley (64 goles) y 21 empates.

Los partidos más recordados fueron las finales de la Primera B 1982, ambas jugadas en cancha de Huracán. En la primera ganó Temperley 2-1 (Eduardo Masotto y Ricardo Dabrowski; Omar Porté –p-) y en la revancha venció Atlanta 1-0 (Omar Porté –p-). El Gasolero logró el ascenso por penales (13-12).