Crecen los rumores: TyC Sports volvería a transmitir la Primera Nacional

La Primera Nacional cambiaría su esquema de televisación.

El tema de la televisación de la Primera Nacional fue un tema central en el inicio de la temporada. Actualmente los derechos los tiene LPF Play, la plataforma de la AFA, pero crecen los rumores de que la señal TyC Sports se sumará con la transmisión de algunos partidos. Los Andes y Temperley, a la expectativa.

Según informaron diferentes medios dedicados al ascenso, el Grupo Werthein, nuevo dueño del canal, habría llegado a un acuerdo con la ente rector del fútbol argentino para recuperar los derechos de transmisión que vencieron sobre el cierre del año pasado y en lo inmediato la histórica señal deportiva se incorporará al esquema con la televisación de cinco o seis encuentros por fecha.

¡ÚLTIMO MOMENTO!



Como habíamos anticipado, vuelve Tyc Sports a transmitir la Primera Nacional.



La idea es que regrese a televisar los encuentros el próximo fin de semana, lo que sería la fecha 24.



Televisarán los 5 o 6 partidos más importantes de cada jornada. pic.twitter.com/0Tn7krjlPK — Punto Ascenso (@Puntoascensoo) July 31, 2026 Hasta el momento, no hay confirmación oficial, pero se espera que en los próximos días llegue la oficialización. El objetivo de ambas partes es que las transmisiones comiencen antes de septiembre, aunque hay optimismo de que arranquen en la fecha 24 (este fin de semana) o la fecha 25, que cuando se disputará el clásico entre Temperley y Los Andes.

Al respecto, el periodista Eduardo Ramenzoni, uno de los históricos de las transmisiones del ascenso en TyC Sports, habló con Ascenso x3 y remarcó: "La información oficial puede llegar en cualquier momento. Esto se va arreglar de un día para el otro y nos vamos a enterar 24 o 48 horas antes comenzar las distintas transmisiones. Puede ser cinco o seis partidos, pero eso tampoco está confirmado".

¡LA PREGUNTA QUE TODOS ESPERABAN!



¿Vuelve el Ascenso a TyC Sports? ¿Y regresa el histórico programa El Nacional?



Se lo preguntamos al @rusoramenzoniok y respondió sin vueltas.



Mirá lo que dijo



@DanielCacioli pic.twitter.com/DFvMmFNKuX — El Ascenso x3 | La Voz del ASCENSO (@ElAscensox3) August 4, 2026 ¿Qué pasará con LPF Play en la Primera Nacional? En caso de confirmarse el regreso de TyC Sports, la plataforma de la AFA no desaparecerá y continuará dentro del nuevo esquema, ya que se encargará de transmitir los partidos que no se verán por la señal deportiva. La Primera Nacional, que está conformada por 36 equipos de todo el país, cuenta con 18 encuentros por fin de semana. Por eso, más allá del regreso del histórico canal, LPF Play continuará con la transmisión de 12 partidos por fecha, dependiendo del número de final de los que estarán a cargo del canal que propiedad de Torneos.

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