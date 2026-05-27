¿La Primera Nacional vuelve a TyC Sports?: por qué crece el rumor

Los Andes y Temperley, atentos a los movimientos de la Primera Nacional.

Uno de los movimientos empresariales más importantes de esta semana tuvo como protagonista a TyC Sports . El Grupo Werthein adquirió el 50% de las acciones que permanecían al Grupo Clarín y pasó a controlar el 100% de la señal deportiva y de la productora Torneos . Con esto, crece el rumor que la Primera Nacional vuelva a la histórica señal deportiva.

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La operación se concretó semanas después de que la familia Werthein también se quedara con la totalidad de Torneos tras comprar la participación de la familia Nofal. De esta manera, el holding empresarial consolidó su presencia en el negocio vinculado a la televisación del fútbol argentino .

Por eso, en paralelo a estos movimientos, comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que la Primera Nacional y la Primera B Metropolitana vuelvan a ser televisadas por TyC Sports, señal que históricamente transmitió el ascenso argentino durante casi tres décadas.

La AFA habría iniciado conversaciones con Torneos

Según informó Revista Ascenso, medio especializado en las categorías del ascenso, la Asociación del Fútbol Argentino ya habría comenzado negociaciones con Torneos para recuperar los derechos de televisación de ambas divisiones.

primera nacional La versión sobre la Primera Nacional que empieza a tomar fuerza.

Actualmente, las transmisiones están a cargo de LPF Play, la plataforma digital de la AFA, que comenzó a emitir los partidos desde el inicio de la temporada 2026 luego de varios cambios y conflictos en torno a los derechos audiovisuales.

De acuerdo con la información publicada, las conversaciones entre las partes continuarán durante las próximas semanas y existe optimismo respecto de un posible acuerdo.

Un cambio que podría destrabar la relación

Dentro del ambiente del fútbol argentino consideran que la salida del Grupo Clarín de la estructura accionaria de TyC Sports podría facilitar el acercamiento entre la señal y la dirigencia de la AFA, una relación que atravesó fuertes tensiones en los últimos años. Aunque por el momento no hubo anuncios oficiales ni confirmaciones sobre un nuevo contrato, el posible regreso del ascenso argentino a TyC Sports aparece como uno de los escenarios posible.