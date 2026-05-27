El BMX de Lomas de Zamora brilló en Córdoba y volvió con 18 podios

El equipo de BMX de Lomas de Zamora obtuvo grandes resultados en las dos jornadas del Campeonato Argentino que se disputaron en Río Cuarto, Córdoba , y se afianzó en el segundo puesto de la tabla general de la categoría Novicio.

La delegación lomense dijo presente con un total de 30 competidores en las fechas 4 y 5 del certamen nacional que se realizaron el fin de semana y conjugó una actuación destacada, ya que regresó con 18 podios que le permitieron ser uno de los equipos que más puntos sumaron en tierras cordobesas.

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En las actuaciones más destacadas sobresale lo hecho por Romanella Martina Poelstra, que terminó en la primera colocación en ambos días de competencia en la categoría Damas 7 y 8 años y cerró un fin de semana perfecto.

También es para resaltar lo hecho por Mateo Apodaca , que finalizó segundo y tercero en la modalidad Novicio de 12 años, y Alejo García , que lo mismo en Cruceros Principiantes.

Con estos resultados, sumado a los demás podios que consiguió a lo largo del fin de semana, el equipo de BMX de Lomas cerró un gran fin de semana, especialmente en la categoría Novicio, en la que se afianzó en la segunda colocación de la tabla general.

Embed - BMXLOMAS on Instagram: " BMX LOMAS 4ta y 5 ta Fecha Campeonato Nacional BMX | Río Cuarto SÁBADO 23/5 Alejo Garcia Corado — 3° Daniel Federico Puca — 4° Diego Darío Izzo — 3° Emilio Jaramillo Bermeo — 5° Martín Spinassi — 2° Gino Saccavino — 6° Mateo Gael Apodaca — 2° Bautista Kielak — 6° Aldo Caduk — 4° Lucas Elian Berle — 8° Santino Álvarez Montanucci — 3° Romanella Martina Poelstra — 1° Augusto Garcia Corado — 6° Ignacio Perez — 5° Federico Benjamín Núñez — 5° Felipe Ploder Cassani — 8° Alma Piñeiro — 5° Lucas Andrada Sartori — 8° DOMINGO 24/5 Alejo Garcia Corado — 2° Daniel Federico Puca — 5° Emilio Jaramillo Bermeo — 3° Martín Spinassi — 2° Gino Saccavino — 3° Mateo Gael Apodaca — 3° Franco Noriega Franich — 6° Bautista Kielak — 6° Santino Álvarez Montanucci4° Romanella Martina Poelstra — 1° Augusto Garcia Corado — 6° Ignacio Perez — 5° Federico Benjamín Núñez — 4° Felipe Ploder Cassani — 8° Lucas Andrada Sartori — 6° Felicitaciones a todos los pilotos de BMX Lomas por representar al club en Río Cuarto" View this post on Instagram

Tras lo hecho en Río Cuarto, la Asociación de BMX de Lomas de Zamora acumula 773 puntos en esa competencia y sólo se encuentra por debajo de Asociación Civil Corredores de BMX Córdoba, quien lidera con 920 puntos.

Lo que se viene para el BMX de Lomas de Zamora

Después de esta destacada actuación, el representativo local se presentará en Santiago del Estero entre el 4 y 5 de julio por las fechas 6 y 7. Después, en agosto, competirá en la Rioja, en octubre lo hará en San Juan y en noviembre cerrará la temporada en Mendoza.

Todos los resultados logrados en Córdoba

Sábado 24/5

Alejo Garcia Corado — 3°

Daniel Federico Puca — 4°

Diego Darío Izzo — 3°

Emilio Jaramillo Bermeo — 5°

Martín Spinassi — 2°

Gino Saccavino — 6°

Mateo Gael Apodaca — 2°

Bautista Kielak — 6°

Aldo Caduk — 4°

Lucas Elian Berle — 8°

Santino Álvarez Montanucci — 3°

Romanella Martina Poelstra — 1°

Augusto Garcia Corado — 6°

Ignacio Perez — 5°

Federico Benjamín Núñez — 5°

Felipe Ploder Cassani — 8°

Alma Piñeiro — 5°

Lucas Andrada Sartori — 8°

Domingo 24/5