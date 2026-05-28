Es director y está filmando una película en Lomas de Zamora, con Los Andes como protagonista

Federico es oriundo de Lomas de Zamora y decidió involucrar al distrito en su nueva creación cinematográfica.

El vecino de Lomas de Zamora Federico Sosa decidió llevar al cine lo más importante de su vida: el barrio que lo vio crecer. El director lomense se encuentra actualmente filmando una nueva película en distintas locaciones del distrito, entre ellas el Club Los Andes , una institución con la que mantiene un fuerte vínculo desde hace años.

En una charla con el Diario La Unión , Federico contó que es lomense de pura cepa y que hoy vive en la casa de su abuela, el mismo lugar donde se crió su padre. Desde muy chico supo que el arte era su verdadera pasión y, con el paso del tiempo, encontró en el cine una forma de expresar su identidad y su mirada sobre el Conurbano.

“Siempre que filmo una película intento usar locaciones que tengan que ver con la identidad barrial , que sean visualmente cinematográficas y en donde una mayoría pueda verse representada”, expresó. Además, sostuvo que para él una película está bien lograda cuando el espectador termina de verla “con más amor por el país en el que vive”.

Esa búsqueda estuvo presente desde sus primeros trabajos. Su primera película , "Yo sé lo que envenena" (2017), está filmada íntegramente en el Conurbano bonaerense. Con el paso del tiempo, Sosa tuvo la posibilidad de realizar otras creaciones cinematográficas como "Contra Paraguay" (2016), "Tampoco tan grandes" (2019), "Tomando Estado" (2020), "Américo" (2022), "Galasso: pensar en nacional" (2024), "Militante" (2026) y "Los viajes de Reyna" (2026).

Actualmente, Sosa está enfocado en "No hay otro tiempo que el que nos ha tocado", una película que mezcla humor, ternura y violencia cotidiana para retratar distintas realidades sociales. La historia sigue a personajes que intentan encontrar afecto, pertenencia y reconocimiento en un contexto cada vez más fragmentado: desde dos amantes en un club de fútbol hasta un chofer de Uber recién separado o un mecánico enfrentado a un excombatiente de Malvinas.

La producción incluye escenas filmadas en distintos puntos de Lomas de Zamora, además de Turdera, Temperley, Parque Barón, Llavallol y Banfield. Entre todas las locaciones, el director destacó especialmente al Club Atlético Los Andes.

Un sentimiento especial

“Soy socio del Milrayitas, que me abrió las puertas gracias a Ailín Osores, integrante de la comisión directiva. Arrancamos filmando un partido en la tribuna con los actores y después sumamos distintos espacios del club. Filmar en una institución centenaria genera identidad, pertenencia y también futuro público para la película”, señaló Federico, quien además trabaja como docente en distintas instituciones vinculadas al cine.

265c0917-962a-46f2-8bd8-711db67c3071 Federico eligió al Club Los Andes como una de las locaciones de su film.

La película forma parte de un proyecto desarrollado dentro de la Academia de Actuación para Cine de Emiliano Romero, donde Sosa se desempeña como profesor. Allí, el objetivo es realizar un largometraje junto a los alumnos egresados. Para que todos pudieran tener participación, el director optó por escribir un guión de historias cruzadas en el que cada personaje tenga su propio protagonismo.

Además, Federico reconoció que muchos amigos y vecinos aparecerán en el film. “Es una forma de construir desde lo afectivo e incluir a las personas que uno quiere. Después el tiempo pasa y esa gente que formó parte de tu vida queda fija en la pantalla”, expresó.

Estoy convencido de que esta película puede ayudar a posicionar a Lomas de Zamora como un espacio atractivo para futuras producciones audiovisuales. Estoy convencido de que esta película puede ayudar a posicionar a Lomas de Zamora como un espacio atractivo para futuras producciones audiovisuales.

Durante el rodaje, distintas personas colaboraron para que varias escenas pudieran concretarse. Rocío Caballero y Manela Abalos ayudaron con las grabaciones en la Sala de Primeros Auxilios de Turdera; Damián Karalitzky facilitó escenas relacionadas con la restauración del mural de Malvinas en la Sociedad de Fomento La Perla de Temperley; Verónica Randi colaboró en el área de Tránsito del Municipio para cortar una calle; y José Álvarez consiguió un galpón de antigüedades que también será parte del film.

DSC_1058 Distintos espacios de Lomas de Zamora fueron incluidos en la película.

Una mirada hacia el futuro inmediato

“Estoy convencido de que esta película puede ayudar a posicionar a Lomas de Zamora como un espacio atractivo para futuras producciones audiovisuales. El distrito tiene una Escuela Municipal de Medios Audiovisuales y el Teatro del Municipio, además de locaciones muy variadas: estaciones de tren, estadios de fútbol, parques, la Reserva Natural de Santa Catalina, museos, edificios históricos, fábricas y talleres”, destacó.

Actualmente, “No hay otro tiempo que el que nos ha tocado” se encuentra en etapa de posproducción. Debido a que se trata de un proyecto independiente, los tiempos de trabajo suelen extenderse por las limitaciones presupuestarias. Sin embargo, Federico ya tiene un objetivo claro: estrenar la película en abril de 2027, presentarla en el BAFICI y luego proyectarla en el Cine Gaumont.