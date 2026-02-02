Cómo fue el accidente que sufrió Cecilia Roth en la rodaje de la serie de Moria Casán

Moria Casán habló del accidente de Cecilia Roth.

Luego de que se salgan a la luz unos supuestos problemas internos entre Cecilia Roth y el equipo rodaje de la serie de Moria Casán para Netflix, se conocieron los detalles del terrible accidente que sufrió la actriz durante la filmación.

La propia Moria dio su versión de lo ocurrido en el set en su programa de El Trece y contó lo que le ocurrió a Cecilia Roth. "Hablamos de la felicidad que teníamos en que poder haber concluido todas sin que haya pasado nada, porque no pasó nada en cuatro meses, salvo dimes y diretes. Todas llegamos sanas, nadie se enfermó", expresó.

Embed Y Moria Casán detallo: “Tuvo un pequeño accidente Cecilia, yo creo que ahí se confundió todo. Ahora lo podemos decir", señaló. Según explicó, Cecilia Roth sufrió una lesión durante el rodaje: " Se hizo un tajo en la frente que no te explico", detalló, y agregó: "Se tuvo que coser".

"Y aparte se tenía que maquillar y montar como Moria con un grueso... eso hasta que no se cicatrice, tiene un tiempo", opinó María Fernanda Callejón.

image Cecilia Roth como Moria Casán. Cecilia Roth y "accidente bajo reserva" Moria Casán remarcó que el accidente se mantuvo en reserva por respeto a su colega: “Eso fue lo que no se dijo. Se guardó por respeto. Se pegó un golpazo que mamma mia", concluyó. Cecilia Roth interpreta en la serie a Moria Casán en los últimos años. Mientras que Sofía Gala y Griselda Siciliani toman el papel en otras etapas de la vida de “La One”.

Compartí esta nota en redes sociales:







