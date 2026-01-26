Qué dijo Moría Casán sobre el romance de Sofía Gala y Fito Páez

Sofía Gala y Fito Páez estarían iniciando un romance , luego de los rumores que comenzaron a circular por la interacción que tuvieorn en las redes sociales. Mientras que Moria Casán confirmo la relación en su programa de las mañanas de El Trece.

De acuerdo con los dichos de Moria Casán, Sofía Gala y Fito Páez están embarcados en una relación que todavía no se sabe adónde los va a llevar, pero “lo que les puedo decir es que se aman”, contó “La One”.

“Nuevo romance entre Sofía Gala y Fito Páez , ahí están en un avión, ¡mi amor!”, disparó Moria Casán en el su programa. “¿Es tu yerno?”, le preguntó con picardía Nazarena Di Serio. “Vamos a ver, no sé. Ahora yo voy a contar algunas cosas, pero es un enigmático. Son medio Dalí-Gala, son esas parejas así intelectualosas, diferentes”, le contestó.

“Pasó por todo el árbol genealógico, te digo”, bromeó Amalia Guiñazú sobre el romance de la actriz y el músico rosarino. “Están todos locos, porque fijate que la ex, más allá de lo que sea, un crash, un platónico, un romance, lo que fuese, lo que les puedo decir es que se aman”, reveló la conductora.

Y siguió: “Se aman desde hace mucho tiempo. Pero amén de eso, si hay una relación establecida o no, acá todo está ligado a mí. Fijate que una de las ex de este señor, que tiene una amplia gama, es muy abarcativo. Quiero decir que la ex era Cecilia Roth, ¡y ella hace de mí en la serie!”, exclamó.

image Moria Casán habló de Sofía Gala y Fito Páez.

El mensaje de Fito Páez a Sofía Gala que disparó los rumores

Este fin de semana, Sofía Gala cumplió 39 años y Fito Páez le dedicó un saludo en sus redes sociales que para muchos fue la confirmación de un nuevo romance.

“¡Feliz cumpleaños, Sofi Gala Castiglione! El mundo es un mundo mejor con vos. Te amo", escribió el músico en su cuenta de Instagram. En el posteo, incluyó una foto de ambos en un avión, lo cual dejó en evidencia que ya hicieron un viaje juntos.