La peatonal Laprida de Lomas de Zamora se renueva: árboles, luces, canteros y lugares de descanso

"Me gusta lo que están haciendo. Va a quedar más linda con árboles y lugares para sentarse", comentó Julia Coria, una vecina que caminaba por la peatonal Laprida . En el paseo comercial emblemático de Lomas de Zamora , el Municipio avanza con las obras de remodelación para potenciar la actividad comercial y dar nuevas comodidades a la comunidad.

El proyecto junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires busca embellecer y modernizar el histórico espacio público para que sea más cómodo, seguro y amigable con el ambiente . En las cuatro cuadras de Laprida y sus cruces con Italia, España y Meeks están haciendo 4 mil metros cuadrados de nuevas veredas e incorporando mobiliario urbano como pérgolas, bicicleteros y bebederos.

Además desplegarán 500 metros cuadrados de áreas verdes con canteros equipados con asientos, la plantación de 25 árboles y especies nativas que van a mejorar el paisaje y contribuir a la absorción del agua de lluvia. A esto, se sumará un sistema de iluminación con tendido subterráneo y nuevas luces para dar mayor visibilidad y seguridad .

En las intersecciones con las calles República del Líbano y Meeks, a metros de la estación, ya está instalado el cantero con plantas y un árbol que se destaca por su tamaño y hojas verdes. También hay un nuevo cantero entre Meeks y España junto con baldosas y rejillas de desagüe.

Las cuadrillas también avanzan con las reformas en los tramos que van de España a Italia, y de Italia hasta Yrigoyen. Asimismo, ya está completó el recambio total de las farolas de la peatonal por luminarias LED. El proyecto incluye mejoras para facilitar el ingreso de vehículos de emergencia, instalación de cámaras de seguridad, nuevos cestos y puntos de reciclaje.

Por obras en el centro de Lomas de Zamora, habilitan paradas de colectivos provisorias

Por las obras de repavimentación sobre Meeks, en las inmediaciones de la estación de Lomas, hay modificaciones tanto en el tránsito vehicular como en el transporte público.

El Municipio está haciendo arreglos sobre la Avenida Meeks, entre Gorriti y Boedo, con el objetivo de mejorar la circulación en una zona céntrica donde todos los días pasan cientos de vecinos. Hasta que terminen los trabajos, el tránsito de vehículos sobre esas dos cuadras estará cerrado. Para evitar demoras y congestionamientos, se recomienda a los automovilistas evitar la zona y usar caminos alternativos.

parada provisaria lomas3 Paradas provisorias de colectivos sobre Boedo.

Como los colectivos también deben cambiar temporalmente sus recorridos habituales, para garantizar su funcionamiento se habilitaron varias paradas provisorias en Gorriti, Boedo y Meeks.

Sobre Gorriti, entre Italia y España, hay paradas provisorias para los vecinos que necesitan tomarse la Línea 561 y la 562 (ramales B y C). Mientras que en Boedo, entre Pellegrini y Alem, pusieron paradas de las líneas 164 (ramales A, B y C), 318 y 406. Y sobre Meeks y Gorriti hay una parada de la Línea 338.