La ex Gran Hermano Martina Stewart Usher relató el grave accidente que sufrió su hija

Martina Stewart Usher , la exparticipante de la edición del 2022 de Gran Hermano, contó el terrible accidente que tuvo su hija Rufina cuando era una recién nacida. La influencer publicó un video en Instagram relatando el traumático momento que le tocó vivir.

La joven fue madre por primera vez en diciembre del año pasado junto a Uriel de Martini, de quien se separó a los meses de haber tenido a su hija.

Martina Stewart Usher contó detalles de lo ocurrido con su hija.“Me pasó hace como dos meses y dudé si contarlo o no porque las redes son bastante malvadas. Pero bueno fue una experiencia y la realidad es que me gusta compartir la realidad y esto fue parte”, señaló.

Y siguió: "Yo me tenía que ir a un evento y Rufi no se dormía. Soy muy hincha con las horas de sueño porque sino a la noche la pasamos mal”. “En ese momento vivíamos juntos con Uriel y le dije que me la diera para dormirla", agregó la ex Gran Hermano.

Y relató el angustiante momento que vivió: "La cargué en el cochecito y fuimos a dar una vuelta. El cochecito tiene dos botones y yo, que estaba tan alterada porque sabía que me tenía que ir, toqué los dos botones juntos y Rufina cayó en el asfalto, salió despedida". "Yo entré en shock, pero siento que alguien la agarró”, expresó conmocionada.

Luego detalló: “Se puso a llorar, la levanté y la llevamos al hospital. Fuimos al Hospital de Niños, la atendieron super rápido y la dejaron en observación 6, 8 horas. Le hicieron una radiografía de la cabeza y estaba todo bien".

"Ese mismo día volvimos a casa y Rufi no tenía ni un moretón, ni un raspón, nada. No sé si ustedes creen en algo, pero para mí alguien estuvo en ese momento y la agarró", cerró su relato Martina Stewart Usher.