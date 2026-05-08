Yipio rompió el silencio sobre su salida de Gran Hermano y la salud de su mamá

Después de su inesperada salida de la casa de Gran Hermano Generación Dorada , Yisela "Yipio" Pintos publicó un video en su Instagram donde habló sobre su decisión de abandonar la casa para hacerse cargo de la salud de su mamá.

La comediante dejó en claro que "promete volver" a al certamen de Telefe y que su mamá atraviesa un cuadro de depresión: "La cosa es esta, mamá está bien, pero mi madre hace un tiempo que anda con unos problemitas de salud".

"Cuando yo entré a Gran Hermano estaba un poco mejor, acompañada de una depresión, y en este último tiempo se dejó venir mucho, no quería comer, le está costando caminar”, dijo.

Yipio subió un video aclarando algunas cosas: — Su madre ya sufría una depresión y otros problemas de salud, pero empeoró en los últimos meses y ya no quiere ni levantarse — Sabe que se dijeron “otras estupideces” pero no las va a contestar — Espera poder ocuparse y volver a… pic.twitter.com/6qPsSTMAVA

La aclaración de Yipio de Gran Hermano

Yipio aclaró situaciones familiares y de la salud de su mamá. “Y mi hija y Mati hicieron todo lo que pudieron, pero hubo un par de caídas donde mi hija colapsó y pidió que mamá estuviese en casa. Y obviamente que para mí la prioridad siempre es mi familia, sobre todo siempre mi hija", dijo.

Ahora, su misión es encontrar a alguien que pueda hacerse cargo de su madre "al 100. "Quiero decirles, para mí esto es un loco. Ayer estaba dentro de la casa, hoy estoy en mi casa. Estoy tratando de ordenar todo", dijo.

yipio-gh Yipio dejó Gran Hermano.

"Estoy escuchando un montón de estupideces, que no me voy a enfocar en eso porque no vale la pena. Tengo mi hija, que es la que pidió que saliera. Y tengo a mi vieja en una situación que la verdad me gustaría no tener y no tener que ocuparme, pero no me queda otra. Es lo que tengo que hacer, es mi deber como hija y es mi deber para estar bien yo también", sentenció Yipio.

Y siguió: "La realidad es que bien no está. No está grave, no se va a morir. Pero desde que yo entré hasta ahora, ya no camina igual. No quiere comer. Y está muchísimo más flaca".