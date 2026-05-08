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8 de mayo de 2026
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Shakira presentó un adelanto de "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026

Shakira compartió un adelanto del nuevo tema, que grabó con el cantante nigeriano Burna Boy, que será la canción oficial del Mundial 2026.

Shakira presentó la canción del Mundial 2026.&nbsp;

Shakira presentó la canción del Mundial 2026. 

Shakira presentó un avance de su tema “Dai Dai”, que grabó en colaboración con el cantante nigeriano Burna Boy, como la canción oficial del Mundial 2026 que se disputará desde el próximo mes en los Estados Unidos, México y Canadá.

La cantante y compositora colombiana sigue ligada al mundo del fútbol después de que su “Waka, Waka” (Esto es África) canción oficial en la Copa del Mundo 2010 de Sudáfrica, que conquistó España, y cuatro años después pusiera también música al torneo de Brasil con “La La La”.

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Shakira desveló “Dai Dai” en sus redes sociales, con un clip de un minuto grabado en el estadio de Maracaná, Río de Janeiro, donde se puede escuchar parte de la canción que interpreta y baila sobre el césped junto a un grupo de bailarines. La canción oficial del Mundial 2026 será lanzada el próximo 14 de mayo.

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Shakira presentó su canción.

Shakira presentó su canción.

Con esta nueva participación, la cantautora se consolida como la artista más emblemática en la historia musical de los Mundiales, gracias a la fusión del fútbol, espectáculo y cultura global en una cita que promete volver a marcar generaciones.

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