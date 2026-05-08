La bronca de Karina Mazzocco con América TV tras el levantamiento de su programa

América TV enfrenta una semana de cambios tras el inesperado anuncio de la salida de A la tarde , con Karina Mazzocco , dejando una vacante en el espacio de 16,30 a 18. Ese lugar lo tomará el regreso de la dupla de Sabrina Rojas y Tartu.

A la tarde continuará durante todo mayo, llegando a su fin el próximo viernes 29. De todos modos, Karina Mazzocco continuará ligada a América TV, pero en otros proyectos.

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Al inicio de su programa, Karina Mozzocco tomó unos minutos para comunicar la decisión del canal con respecto a su ciclo. “Tras cinco años fantásticos, A la Tarde llega a su fin. Un programa que comenzó sin grandes expectativas, que se instaló en el horario, que creció, que marcó agenda, que generó polémicas, que provocó incomodidades”, anunció.

Si bien negó algún conflicto o ruido externo con respecto a la decisión, comentó que su horario necesitaba quedar libre para otro proyecto: “Un horario muy deseado, muy codiciado que queda va a quedar libre a finales de mayo”.

A su vez, expresó su emoción por llevar adelante el ciclo durante tantos años: “Llegué siendo una conductora y me voy como otra, con más experiencia, menos inocente. Hicimos un buen programa todos los días y llegamos a este espacio apasionados por dar lo mejor”, cerró.

image Ángel de Brito anunció la salida de Karina Mazzocco.

Con la vacante disponible, crece una fuerte versión de que el lugar sería ocupado por Sabrina Rojas y Tartu, la dupla que se despidió del canal a fines del año pasado con su ciclo Pasó en América.

"En un mes, vuelven Sabrina y Tartu con programa diario de 16,30 a 18, por América", adelantó Ángel de Brito en sus redes sociales.

También aclaró que no se tratará de un programa de archivos, como lo era Pasó en América, sino que será un nuevo formato con debate y temas del día: "Será mayormente de espectáculos. No estarán ni Salwe ni Webber, que ya están en otros ciclos", comunicó.