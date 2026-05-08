Qué necesita Lanús para clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores

Lanús se juega sus chances de clasificar en la Copa Libertadores ante Liga de Quito.

El panorama para Lanús en la Copa Libertadores cambió drásticamente en menos de 24 horas. Luego de la dura derrota por 4 a 0 ante Always Ready en la altura de Bolivia, el equipo de Mauricio Pellegrino recibió una noticia inmejorable desde Brasil.

Mirassol venció 2 a 0 a Liga de Quito, un resultado que acomodó al Granate nuevamente en puestos de clasificación directa a octavos de final. Ahora, depende de sí mismo para instalarse en la siguiente ronda del torneo continental.

En Bolivia. Lanús la pasó mal en la altura y fue goleado por Always Ready

Con la cuarta fecha completada, el conjunto brasileño se cortó solo en la cima con 9 unidades. Sin embargo, la pelea por el segundo boleto quedó al rojo vivo entre argentinos y ecuatorianos. A pesar de tener la misma cantidad de puntos y una peor diferencia de gol (-3 contra 0), Lanús ocupa hoy el segundo puesto gracias al nuevo reglamento de la Conmebol para esta edición, que prioriza el resultado directo entre los equipos empatados ( Lanús venció 1 a 0 a Liga en la fecha 3) .

Hasta el momento, Mirassol de Brasil lidera el grupo con 9 puntos (+3 de diferencia de gol), seguido por Lanús que ahora se ubica segundo con 6 puntos (-3 de diferencia de gol), Liga de Quito se ubica tercero con 6 puntos (0 de diferencia de gol) y en último lugar aparece Always Ready con 3 puntos (0 de diferencia de gol).

lanus copa Lanús quedó como escolta en su grupo de Copa Libertadores.

Qué necesita Lanús para clasificar a octavos de final

El destino del Granate sigue estando en sus propias manos. Con seis puntos en juego, estos son los escenarios posibles para el equipo de Pellegrino:

Ganar en Quito: Una victoria ante Liga en Ecuador el próximo miércoles 20 de mayo lo dejaría virtualmente clasificado, ya que le sacaría 3 puntos de ventaja a su rival directo con el desempate a favor.

Empatar en la altura: Si rescata un punto en Ecuador, mantendrá el segundo lugar y le alcanzará con empatar o ganar en la última jornada ante Mirassol en La Fortaleza para asegurar el pase.

Si pierde con Liga: El panorama se complicaría seriamente. En ese caso, quedaría obligado a ganarle a Mirassol en el cierre del grupo y esperar que los ecuatorianos no sumen ante Always Ready.

Los próximos desafíos para Lanús en la Copa Libertadores

La "final anticipada" ante Liga de Quito será en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Lanús sabe que un empate es un triunfo estratégico debido a la ventaja reglamentaria en el duelo personal contra el conjunto ecuatoriano.

El equipo de Mauricio Pellegrino necesita al menos un punto para sostener el segundo puesto (clave también que Liga no le gane en los duelos entre sí) y esperar una ayuda de los bolivianos, que hoy tienen tres unidades, en El Alto para achicar la distancia con la cima y después definir mano a mano con los brasileños en La Fortaleza, el martes 26, en la última fecha (Liga cerrará en su cancha ante Always Ready).