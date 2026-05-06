El mensaje de Mauricio Pellegrino luego de la derrota de Lanús

Lanús se volvió con una dura derrota de Bolivia tras ser goleado por 4 a 0 ante Always Ready p or la fecha 4 de la Copa Libertadores . El Granate nunca entró el partido y tampoco tuvo respuestas para enderezar un partido que desde el inicio arrancó torcido.

El entrenador Mauricio Pellegrino fue claro para analizar el rendimiento del Granate en el estadio Municipal de El Alto, en La Paz, y remarcó que “al equipo le costó arrancar y adaptarse a la situación” de jugar a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar.

En Bolivia. Lanús la pasó mal en la altura y fue goleado por Always Ready

“Sabíamos que ellos iban a salir para aprovechar la localía y el contexto”, comentó el DT, y recalcó que, más allá de que el local se puso en ventaja a los 25 minutos Richer Gómez , los que fueron determinantes en el desarrollo fueron los de Enrique Triverio y Joel Amoroso , que le permitieron Always Redeay ponerse 3 a 0 en el marcador.

“El segundo gol, al final del primer tiempo, y el tercero, al inicio del segundo, fueron golpes muy fuertes ”, remarcó Pellegrino. Por eso, el entrenador lamentó que la reacción haya llegado tarde. “Cuando Lanús intentó soltarse, ya estábamos muy en desventaja”.

always ready lanus 2 Lanús no la puso bien en Bolivia y sufrió un duro golpe.

Por último, el exdefensor destacó el trabajo del conjunto boliviano, que marcó el ritmo del partido desde el comienzo, y sin tapujos remarcó que ellos fueron “mejores” a lo largo de los 90 minutos. “Hay que felicitarlos”, destacó. “Nosotros tenemos que dar vuelta la página”, avisó.

A pesar de goleada, Pellegrino confía en Lanús

El entrenador aprovechó la charla que tuvo con los periodistas después de la derrota en El Alto y dejó un mensaje importante para lo que viene en una zona que viene muy pareja. “Nosotros vamos a luchar hasta el final, no me asusta este partido”, recalcó.

Esta derrota granate en tierras bolivianas comprimió todo en la zona G, donde los cuatro equipos mantiene posibilidades de avanzar a los octavos de final, aunque los argentinos podrían quedar complicados: si este jueves Liga de Quito le gana a Mirassol o empatan, el Granate bajaría a la tercera colocación.

Y Pellegrino sabe que lo que resta en la Libertadores no será un camino fácil. “Es un grupo complejo y lo será hasta el final”, resaltó. Sin embargo, confía a pleno en sus futbolistas. “El comportamiento del equipo es totalmente diferente a lo que se vio el martes, siempre tuvo una entereza competitiva altísima”, concluyó.