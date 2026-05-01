La Fortaleza de Lanús, en el Top 10 de los estadios más grandes de la Copa Libertadores 2026

Este 2026, el Estadio Ciudad de Lanús , popularmente conocido como La Fortaleza , ha alcanzado una distinción que llena de orgullo a los vecinos de la ciudad y a todo el fútbol argentino: se ubica dentro de los 10 estadios con mayor capacidad entre todos los participantes de la Copa Libertadores.

Con una capacidad habilitada para encuentros internacionales que ronda los 47.000 espectadores, el coliseo Granate no solo es un baluarte inexpugnable para el equipo local, sino que ahora compite en dimensiones con gigantes continentales como el Maracaná de Río de Janeiro o el Monumental de Lima.

Lanús es uno de los tres representantes argentinos que logran meterse en este selecto ranking de capacidad de los estadios de la Copa Libertadores, compartiendo honores con La Bombonera y el Gigante de Arroyito. La ausencia de otros estadios de gran escala en esta edición ha permitido que el Néstor Díaz Pérez de Lanús brille con luz propia en las estadísticas oficiales de la CONMEBOL.

La ausencia de River en la Copa Libertadores 2026 es el factor determinante que permite al Estadio Ciudad de Lanús (La Fortaleza) entrar en el top 10 de capacidad de esta edición. Si el Estadio Monumental de Nuñez estuviera participando, lideraría el ranking con sus 85,018 espectadores, desplazando automáticamente a todos los estadios un lugar hacia abajo y dejando a Lanús (47,090) en la undécima posición.

Este logro no es casualidad. Es el resultado de años de obras constantes, desde el techado de sus tribunas hasta la modernización de los accesos y plateas, que han transformado al estadio de Lanús, ubicado en la intersección de Guidi y Cabrero en un modelo de gestión deportiva en la región.

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La Fortaleza, orgullo Granate

Para el barrio de Lanús, ver a La Fortaleza en este top continental es más que un dato estadístico. Representa el crecimiento de una institución que es el corazón social de la zona sur. Cada noche de Copa, cuando las torres de iluminación se encienden y el estadio ruge con casi 50 mil almas, Lanús le recuerda a toda América que en el sur del Conurbano se respira fútbol de elite.

Tal cual sucedió en la última Copa Sudamericana y la Recopa, donde Lanús dejó en el camino a grandes equipos del continente, haciéndose fuerte en su estadio. Ahora pretende volver a hacerlo en la Copa Libertadores, con el aliento de su gente, en un estadio que se empieza a ganar el respeto en toda Sudamérica.

Ranking de los 10 estadios con mayor capacidad de la Copa Libertadores 2026

1- Estadio Monumental de Lima, Perú (80.093 espectadores)

2- Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil (78.838 espectadores)

3- Estadio Monumental Banco Pichincha, Ecuador (75.000 espectadores)

4- Estadio Mineirao de Belo Horizonte, Brasil (61.846 espectadores)

5- Estadio La Bombonera, Argentina (58.840 espectadores)

6- Estadio Allianz Parque, Brasil (55.000 espectadores)

7- Estadio Gigante de Arroyito, Argentina (51.000 espectadores)

8- Neo Química Arena, Brasil (49.025 espectadores)

9- Estadio Metropolitana Roberto Meléndez, Colombia (49.000 espectadores)

10- Estadio Ciudad de Lanús, Argentina (47.090 espectadores)