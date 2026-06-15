Jorge Vivaldo: "El equipo cambió, hoy compite en todos lados"

Brown de Adrogué rescató un empate agónico en su visita a Zárate, donde igualó con Defensores Unidos (1-1). Para su lucha por zafar de la parte baja de la tabla parece poco, y así lo entendió su entrenador Jorge Vivaldo, que lamentó las chances de gol desperdiciadas.

El gol de Lucas Galván evitó una nueva derrota, pero el Tricolor sigue complicado con el descenso, tres puntos arriba de Villa San Carlos en la Primera B.

Agónico. Brown de Adrogué lo empató en el final y rescató un punto en Zárate

“Es un desahogo haberlo empatado, pero si hubiéramos hecho el gol antes y empatamos me iba enojado”, afirmó el entrenador. Sus dichos se basan en que “jugamos un gran partido, pero nos pasó un poco lo que nos viene sucediendo en las últimas fechas, generamos muchísimo y en una equivocación íbamos perdiendo”.

Sin embargo, en diálogo con Cadena Tricolor, el Flaco Vivaldo resaltó las reservas anímicas de sus dirigidos: “Lo que quiero destacar es que antes por ahí el equipo se caía ante una adversidad. Lo fuimos a buscar hasta el final, merecidamente nos llevamos un punto, podrían haber sido tres”.

Jorge Vivaldo Jorge Vivaldo cree que merecieron más.

La preocupación del técnico pasa por “achicar el margen de error defensivo, nos estamos equivocando, cada error sacamos del medio”. En ese sentido reparó en que “tuvimos afuera a (Nahuel) Rodríguez, a (Mariano) Pires, a (Lucas) Irusta, nos fuimos acomodando como pudimos, con chicos haciendo esfuerzos jugando en otra posición y la verdad que lo hacen bárbaro”.

A pesar de que los números no son lo esperado, Jorge Vivaldo afirmó que “el equipo cambió, hoy compite en todos lados, no paramos de correr, de presionar, de intentar. Seguro que hay cuestiones y cosas por seguir mejorando”.

Qué viene para Brown de Adrogué

El próximo fin de semana se cerrará la primera rueda, con Brown de Adrogué recibiendo a Argentino de Quilmes, el sábado desde las 15. En el estadio Lorenzo Arandilla ha ganado solo un partido de nueve, obteniendo apenas el 22.22% de los puntos.

“Ha levantado mucho, sobre todo en las últimas fechas desde la llegada del Pirata (Adrián Czornomaz)”, reflexionó Jorge Vivaldo sobre el rival que se viene, al que se le escapó la victoria en el descuento frente a Deportivo Armenio en la Barranca.

“Acá no hay diferencias, no importa si juega el último con el primero, estamos todos muy parejos. Los partidos se ganan por detalles a veces. Nosotros, lo bueno, es que estamos generando mucho y me parece que el camino es por ahí”, finalizó el oriundo de Luján.