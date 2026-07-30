jueves 30 de julio de 2026
Escribinos
30 de julio de 2026
Declaraciones.

La reflexión de Mauricio Pellegrino tras la eliminación de Lanús: "Lo pagamos caro"

Pellegrino analizó la eliminación de Lanús en la Copa Sudamericana, admitió falencias defensivas y una falta de energía para revertir el resultado adverso.

El DT de Lanús lamentó la derrota en Perú.

El DT de Lanús lamentó la derrota en Perú.

El “Granate” no pudo sostener la diferencia de dos goles que había sacado en el encuentro de ida y quedó afuera de la actual edición tras perder por 4 a 0 de visitante.

Lee además
Mauricio Pellegrino quedó conforme con la actuación de Lanús en la victoria sobre San Lorenzo en el debut en el Torneo Clausura. 
En conferencia.

Todo lo que destacó Pellegrino del triunfo de Lanús contra San Lorenzo
La distinción de José María Canale en Lanús ante San Lorenzo.
No se relaja.

La contundente definición de Canale sobre Lanús: "Este club no permite..."

“Antes de los 20 minutos ya nos habían hecho dos goles. Era una situación que preveíamos, pero no defendimos bien esos centros laterales y nos sorprendieron. Estábamos preparados para tener una respuesta, no la tuvimos y lo pagamos caro”, reconoció el entrenador en conferencia de prensa.

Durante su análisis, Mauricio Pellegrino remarcó que el equipo quiso “reaccionar” en el segundo tiempo luego de recibir tres goles en el primer tiempo, con los que Cienciano dio vuelta la serie, pero remarcó que le “faltó energía” para poder recuperarse en el marcador.

“Quisimos reaccionar y creo que hicimos una segunda parte mejor. No sé si por nuestro papel o porque el rival ya ganaba 3-0, pero tampoco tuvimos la energía o la chispa para doblegarlo o marcar un gol que nos pusiera nuevamente en partido”, explicó.

Y en esa línea, agregó: “Concedimos goles en los arranques y eso nos puso el partido a trasmano. Le dimos al rival la posibilidad de acrecentar su confianza y a nosotros nos pasó lo contrario. No pudo ser, hay que dar vuelta la página y seguir por lo que nos queda”.

Por último, el entrenador de Lanús concluyó: “Habíamos jugado dos muy buenos partidos en el comienzo y esta fue una mala noche. Lo lamentamos mucho porque veníamos con mucha ilusión de seguir”.

Lo que le queda a Lanús en el semestre

Con la reciente eliminación de la Copa Sudamericana, Lanús quedó afuera de la competencia más importante que tenía en el semestre y ahora solo tendrá por delante el torneo local, ya que también quedó eliminado de la Copa Argentina.

Temas
Seguí leyendo

Todo lo que destacó Pellegrino del triunfo de Lanús contra San Lorenzo

La contundente definición de Canale sobre Lanús: "Este club no permite..."

Cuándo jugará Lanús contra Unión en Santa Fe, el postergado de la segunda fecha

Palmeiras rechazó una oferta por José López: Lanús expectante

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Helen Bernard Stilling y otro un torneo brillante.
Para aplaudir.

Con cuatro medallas de oro y dos récords, Helen Bernard Stilling volvió a brillar en atletismo

Las más leídas

Te Puede Interesar

Villa Fiorito será uno de los escenaros del prmer episodio de Súper Gómez.
Cuándo sale.

Un programa de España llegó a Lomas para recorrer Fiorito por Diego