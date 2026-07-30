La reflexión de Mauricio Pellegrino tras la eliminación de Lanús: "Lo pagamos caro"

Después de la eliminación de Lanús de la Copa Sudamericana , el entrenador Mauricio Pellegrino analizó lo que fue la derrota ante Cienciano y remarcó que el equipo “no defendió bien” en el encuentro jugado anoche en Cusco.

El “Granate” no pudo sostener la diferencia de dos goles que había sacado en el encuentro de ida y quedó afuera de la actual edición tras perder por 4 a 0 de visitante.

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“Antes de los 20 minutos ya nos habían hecho dos goles. Era una situación que preveíamos, pero no defendimos bien esos centros laterales y nos sorprendieron. Estábamos preparados para tener una respuesta, no la tuvimos y lo pagamos caro”, reconoció el entrenador en conferencia de prensa.

Durante su análisis, Mauricio Pellegrino remarcó que el equipo quiso “reaccionar” en el segundo tiempo luego de recibir tres goles en el primer tiempo, con los que Cienciano dio vuelta la serie, pero remarcó que le “faltó energía” para poder recuperarse en el marcador.

45’ 2T +6 Final: Cienciano 4-0 Lanús



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Playoffs de Octavos de final - Vuelta

Global: Cienciano 4-2 Lanús



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“Quisimos reaccionar y creo que hicimos una segunda parte mejor. No sé si por nuestro papel o porque el rival ya ganaba 3-0, pero tampoco tuvimos la energía o la chispa para doblegarlo o marcar un gol que nos pusiera nuevamente en partido”, explicó.

Y en esa línea, agregó: “Concedimos goles en los arranques y eso nos puso el partido a trasmano. Le dimos al rival la posibilidad de acrecentar su confianza y a nosotros nos pasó lo contrario. No pudo ser, hay que dar vuelta la página y seguir por lo que nos queda”.

Por último, el entrenador de Lanús concluyó: “Habíamos jugado dos muy buenos partidos en el comienzo y esta fue una mala noche. Lo lamentamos mucho porque veníamos con mucha ilusión de seguir”.

Lo que le queda a Lanús en el semestre

Con la reciente eliminación de la Copa Sudamericana, Lanús quedó afuera de la competencia más importante que tenía en el semestre y ahora solo tendrá por delante el torneo local, ya que también quedó eliminado de la Copa Argentina.