jueves 30 de julio de 2026
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29 de julio de 2026
Sin octavos.

Noche de terror: Cienciano goleó a Lanús y lo eliminó de la Copa Sudamericana

Lanús se despidió de la Copa Sudamericana dejando una pobre imagen en Cusco. Fue goleado por 4-0. Falló en todas las líneas y Cienciano no lo perdonó.

Diario La Unión | Daniel Santiago
Por Daniel Santiago
Papelón de Lanús en Cusco.

Papelón de Lanús en Cusco.

Papelón de Lanús en Cusco.

Papelón de Lanús en Cusco.

Pesadilla en la altura de Cusco

El Alto, Quito, Cusco. Lanús no quiere saber nada con la altura. Papelón del equipo de Mauricio Pellegrino que no pudo sostener la ventaja de dos goles lograda en la Fortaleza y fue goleado por Cienciano por 4-0. El campeón se va de la Copa Sudamericana sin pena, ni gloria. Un 2026 negativo internacionalmente.

Golpazo Granate, de esos que duelen, por el resultado y las formas en la que vendió cara la derrota. El local le hizo sentir la presión de entrada con el fortuito gol de Carlos Garcés que no le dio tiempo a acomodarse a los factores externos que le presentaba el partido.

Cienciano elimin&oacute; a Lan&uacute;s.

Cienciano eliminó a Lanús.

Cada pelota al área de Nahuel Losada era una bomba. Lanús evidenció problema en la marca, desacoples en el mediocampo y una alarmante anemia ofensiva. Le costó desde lo físico y futbolístico.

Los dos goles sobre el final del primer tiempo, de Alejandro Hohberg y otro de Carlos Garcés, no solo lo dejaron abajo en la serie, sino con el interrogante de saber si iba a tener reservas para el complemento.

Lanús nunca reaccionó

Cienciano bajó la intensidad, pero Lanús nunca aceleró. Los cambios no le solucionaron nada, si no pasó peligro fue porque no lo atacaron. Ahí se entiende el porqué de que pudo marcar ese gol que, al menos, lo llevara a los penales. Pero, sin patear al arco fue imposible.

El reloj pasó a ser el enemigo número uno. Las fortalezas nunca aparecieron, no hubo rebeldía, la apatía en si máxima expresión. La última acción manifestó lo que fue Lanús, Nahuel Losada salió lejos, la defensa quedó abierta y Alejandro Hohberg sentenció la noche negra del equipo de Mauricio Pellegrino. Ahora solo le queda el Torneo Clausura en un semestre en el cual tenía muchas esperanzas, pero en el cual no estuvo a la altura.

Terminó el partido

Pésima actuación de Lanús, que perdió 4-0 contra Cienciano. Se despidió el campeón en Cusco

¡¡¡GOL DE CIENCIANO!!!

A los 50 minutos. Alejandro Hohberg le da el tiro del final Lanús, que se despidió de la Copa Sudamericana.

Lanús no puede en la altura

Media hora del complemento y el Granate no se acerca al descuento para, al menos, forzar los penales.

Pasó un cuarto de hora

A pesar de lo cambios, Lanús no genera peligro y el reloj lo apremia.

Empezó el segundo tiempo

Lanús necesita rápido un gol para meteré en partido.

Terminó el primer tiempo

Pesadilla para Lanús, que pierde 3-0 con Cienciano. Este resultado lo deja afuera de la Copa Sudamericana.

¡¡¡GOL DE CIENCIANO!!!

A los 46 minutos. Carlos Garcés, de cabeza, para que el elenco de Cusco se vaya con buena diferencia al descanso.

¡¡¡GOL DE CIENCIANO!!!

A los 39 minutos. Alejandro Hohberg, de media distancia, pone el 2-0 e iguala a serie.

Otra llegada clara de Cienciano

Gerson Barreto desvió la trayectoria de la pelota que se fue por el segundo palo.

Nahuel Losada salvó su arco

El arquero se estiró para sacar un remate de Alejandro Hohberg.

El Granate no la pasa bien

Cienciano complica con los centros, un problema que Lanús no puede resolver.

¡¡¡GOL DE CIENCIANO!!!

A los seis minutos. Carlos Garcés falló de cabeza, pero la pelota le rebotó en la rodilla y festeja el local.

La primera fue de Lanús

Remate de Ramiro Carrera que exigió abajo a Italo Espinoza

Comenzó el partido en Cusco

Lanús buscará asegurar ante Cienciano su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana por la revancha de los playoffs. El Granate sacó una diferencia de 2-0 en la Fortaleza. El ganador enfrentará a Botafogo, de Brasil.

La cuenta regresiva

El plantel Granate realiza los movimientos previos al inicio del partido.

Lanús se viste de blanco

El vestuario de Lanús, con la camiseta alternativa que utilizará el equipo de Mauricio Pellegrino.

Formaciones de Cienciano y Lanús

Cienciano: Italo Espinoza; Orlando Núñez, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain y Marcos Martinich; Santiago Arias y Gerson Barreto; Cristian Souza, Alejandro Hohberg y Matías Succar; Carlos Garcés. DT: Horacio Melgarejo.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale y Sasha Marcich; Agustín Medina y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera y Dylan Aquino; Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Árbitro: Carlos Betancur (Colombia). Estadio: Inca Garcilaso de la Vega.

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