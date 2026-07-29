Noche de terror: Cienciano goleó a Lanús y lo eliminó de la Copa Sudamericana

Pesadilla en la altura de Cusco
El Alto, Quito, Cusco. Lanús no quiere saber nada con la altura. Papelón del equipo de Mauricio Pellegrino que no pudo sostener la ventaja de dos goles lograda en la Fortaleza y fue goleado por Cienciano por 4-0. El campeón se va de la Copa Sudamericana sin pena, ni gloria. Un 2026 negativo internacionalmente.
Golpazo Granate, de esos que duelen, por el resultado y las formas en la que vendió cara la derrota. El local le hizo sentir la presión de entrada con el fortuito gol de Carlos Garcés que no le dio tiempo a acomodarse a los factores externos que le presentaba el partido.
Cienciano eliminó a Lanús.
Cada pelota al área de Nahuel Losada era una bomba. Lanús evidenció problema en la marca, desacoples en el mediocampo y una alarmante anemia ofensiva. Le costó desde lo físico y futbolístico.
Los dos goles sobre el final del primer tiempo, de Alejandro Hohberg y otro de Carlos Garcés, no solo lo dejaron abajo en la serie, sino con el interrogante de saber si iba a tener reservas para el complemento.
Lanús nunca reaccionó
Cienciano bajó la intensidad, pero Lanús nunca aceleró. Los cambios no le solucionaron nada, si no pasó peligro fue porque no lo atacaron. Ahí se entiende el porqué de que pudo marcar ese gol que, al menos, lo llevara a los penales. Pero, sin patear al arco fue imposible.
El reloj pasó a ser el enemigo número uno. Las fortalezas nunca aparecieron, no hubo rebeldía, la apatía en si máxima expresión. La última acción manifestó lo que fue Lanús, Nahuel Losada salió lejos, la defensa quedó abierta y Alejandro Hohberg sentenció la noche negra del equipo de Mauricio Pellegrino. Ahora solo le queda el Torneo Clausura en un semestre en el cual tenía muchas esperanzas, pero en el cual no estuvo a la altura.
Terminó el partido
Pésima actuación de Lanús, que perdió 4-0 contra Cienciano. Se despidió el campeón en Cusco
¡¡¡GOL DE CIENCIANO!!!
A los 50 minutos. Alejandro Hohberg le da el tiro del final Lanús, que se despidió de la Copa Sudamericana.
¿DÓNDE FUE LOSADA? El arquero de Lanús salió del arco y Hohberg aprovechó para cerrar la goleada de Cienciano 4-0 sobre Lanús. Mirá nuestros partidos de CONMEBOL #Sudamericana en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/qn1XtnTwzd— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) July 30, 2026
Lanús no puede en la altura
Media hora del complemento y el Granate no se acerca al descuento para, al menos, forzar los penales.
Pasó un cuarto de hora
A pesar de lo cambios, Lanús no genera peligro y el reloj lo apremia.
Empezó el segundo tiempo
Lanús necesita rápido un gol para meteré en partido.
Terminó el primer tiempo
Pesadilla para Lanús, que pierde 3-0 con Cienciano. Este resultado lo deja afuera de la Copa Sudamericana.
¡¡¡GOL DE CIENCIANO!!!
A los 46 minutos. Carlos Garcés, de cabeza, para que el elenco de Cusco se vaya con buena diferencia al descanso.
¡CIENCIANO LE VOLTEA LA LLAVE A LANÚS! Carlos Garcés pone su doblete y ahora está 3-2 en el global. Mira nuestros partidos de CONMEBOL #Sudamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/1RwV1nZC3x— ESPN Perú (@ESPNPeru) July 30, 2026
¡¡¡GOL DE CIENCIANO!!!
A los 39 minutos. Alejandro Hohberg, de media distancia, pone el 2-0 e iguala a serie.
¡¡GOLAZO DE CIENCIANO PARA IGUALAR LA SERIE EN PERÚ!! Gran remate de Alejandro Hohberg imposible para Losada para anotar el 2-2 en el global vs. Lanús.#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/7wpbB4IeGz— SportsCenter (@SC_ESPN) July 30, 2026
Otra llegada clara de Cienciano
Gerson Barreto desvió la trayectoria de la pelota que se fue por el segundo palo.
Nahuel Losada salvó su arco
El arquero se estiró para sacar un remate de Alejandro Hohberg.
El Granate no la pasa bien
Cienciano complica con los centros, un problema que Lanús no puede resolver.
¡¡¡GOL DE CIENCIANO!!!
A los seis minutos. Carlos Garcés falló de cabeza, pero la pelota le rebotó en la rodilla y festeja el local.
¿Con un poco de fortuna? ¡CON MUCHA FORTUNA! Carlos Garcés le erró al cabezazo pero convirtió ante Lanús por un REBOTE EN SU RODILLA. ¿El gol más INSÓLITO de la #Sudamericana?#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/T66jEL8DeW— SportsCenter (@SC_ESPN) July 30, 2026
La primera fue de Lanús
Remate de Ramiro Carrera que exigió abajo a Italo Espinoza
Comenzó el partido en Cusco
Lanús buscará asegurar ante Cienciano su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana por la revancha de los playoffs. El Granate sacó una diferencia de 2-0 en la Fortaleza. El ganador enfrentará a Botafogo, de Brasil.
La cuenta regresiva
El plantel Granate realiza los movimientos previos al inicio del partido.
Lanús se viste de blanco
El vestuario de Lanús, con la camiseta alternativa que utilizará el equipo de Mauricio Pellegrino.
Vestuario visitante listo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega #JuegaLanús pic.twitter.com/BKjVOzCie4— Club Lanús (@clublanus) July 29, 2026
Formaciones de Cienciano y Lanús
Cienciano: Italo Espinoza; Orlando Núñez, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain y Marcos Martinich; Santiago Arias y Gerson Barreto; Cristian Souza, Alejandro Hohberg y Matías Succar; Carlos Garcés. DT: Horacio Melgarejo.
¡! ¡Nuestro once inicial para esta noche! #CiencianoxLanús | #Sudamericana pic.twitter.com/f1ih7affW5— Club Cienciano (@Club_Cienciano) July 29, 2026
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale y Sasha Marcich; Agustín Medina y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera y Dylan Aquino; Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
#JuegaLanús ASÍ FORMA EL GRANATE ESTA NOCHE pic.twitter.com/Oe0mBGmhbV— Club Lanús (@clublanus) July 30, 2026
Árbitro: Carlos Betancur (Colombia). Estadio: Inca Garcilaso de la Vega.