Noche de terror: Cienciano goleó a Lanús y lo eliminó de la Copa Sudamericana

Pesadilla en la altura de Cusco

El Alto, Quito, Cusco. Lanús no quiere saber nada con la altura. Papelón del equipo de Mauricio Pellegrino que no pudo sostener la ventaja de dos goles lograda en la Fortaleza y fue goleado por Cienciano por 4-0. El campeón se va de la Copa Sudamericana sin pena, ni gloria. Un 2026 negativo internacionalmente.

Golpazo Granate, de esos que duelen, por el resultado y las formas en la que vendió cara la derrota. El local le hizo sentir la presión de entrada con el fortuito gol de Carlos Garcés que no le dio tiempo a acomodarse a los factores externos que le presentaba el partido.

Cienciano eliminó a Lanús.

Cada pelota al área de Nahuel Losada era una bomba. Lanús evidenció problema en la marca, desacoples en el mediocampo y una alarmante anemia ofensiva. Le costó desde lo físico y futbolístico.

Los dos goles sobre el final del primer tiempo, de Alejandro Hohberg y otro de Carlos Garcés, no solo lo dejaron abajo en la serie, sino con el interrogante de saber si iba a tener reservas para el complemento.

Lanús nunca reaccionó

Cienciano bajó la intensidad, pero Lanús nunca aceleró. Los cambios no le solucionaron nada, si no pasó peligro fue porque no lo atacaron. Ahí se entiende el porqué de que pudo marcar ese gol que, al menos, lo llevara a los penales. Pero, sin patear al arco fue imposible.

El reloj pasó a ser el enemigo número uno. Las fortalezas nunca aparecieron, no hubo rebeldía, la apatía en si máxima expresión. La última acción manifestó lo que fue Lanús, Nahuel Losada salió lejos, la defensa quedó abierta y Alejandro Hohberg sentenció la noche negra del equipo de Mauricio Pellegrino. Ahora solo le queda el Torneo Clausura en un semestre en el cual tenía muchas esperanzas, pero en el cual no estuvo a la altura.